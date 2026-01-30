Probablemente hayas pasado tiempo mirando vídeos de redes sociales donde las personas ordenan su casa, limpian, friegan, ordenan la despensa y la nevera por secciones y te has quedado completamente hipnotizado viéndolo. Es normal, y seguro que te dan ganas de hacer lo mismo, pero, todo esto no tiene que ver con el perfeccionismo, sino como un ejercicio de antiestrés, de encontrar calma en medios de un caos mental.

Llegar a casa después de una jornada dura de trabajo que te ha agotado la energía por completo, hace que solo te apetezca tumbarte en el sofá, por lo que, llegar y que todo esté limpio y ordenado crea una sensación de satisfacción inmensa y un pensamiento de "al menos la casa sí está bien" dejando claro que no todo está perdido. El clean home funciona así, es el nuevo cuidado personal. Ver los muebles brillantes, el olor a limpio, pasar la aspiradora y los botes ordenados, deja una sensación placentera.

Limpiar demasiado la casa no es tan bueno como parece: estos son los efectos que puede tener | NovaMás

Para muchos, la limpieza dejó de ser un problema hace tiempo, porque empezaron a tomarlo como una distracción, como un método para ser cada vez más constantes con las tareas del día a día. Además no solo deja un hogar impecable, sino que habla de disciplina, de hábitos y de respeto por el lugar en el que vivimos. Estos cambios de mentalidad tan positivos se dan gracias a que funciona muy bien como estilo de vida.