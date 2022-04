Cómo criar hijos más felices en 5 pasos

Tener hijos felices es la meta de toda madre o padre. Con regularidad decimos o escuchamos aquello de “yo solo quiero que mi hijo sea feliz”.

Sin embargo, es importante recordar que la felicidad no es un fin último o un destino, sino que es la actitud con la que se viaja en la vida.

Como padres podemos contribuir en desarrollar las capacidades que ayuden a nuestros hijos a experimentar esa felicidad a la que todos aspiramos.

Para poder conquistarla, nos será de gran utilidad tener en cuenta estos cinco pasos:

1. Comparte tu tiempo con él

Tu hijo necesita y quiere pasar tiempo contigo, así que dedícale momentos al día de calidad. Esto significa compartir e interactuar de forma que el vínculo entre vosotros se vaya fortaleciendo.

Este apego seguro le traerá estabilidad y seguridad a su vida.

La clave está en demostrarle amor incondicional, confianza, escucha activa, buena comunicación e interés por sus gustos, además de dar muestras de cariño.

2. Permite que experimente todas las emociones

Es muy habitual buscar la felicidad de nuestros hijos a toda costa. El punto importante aquí es que, en ocasiones, no les permitimos experimentar o sentir otras emociones porque no los queremos ver sufrir.

En la práctica sucede a menudo cuando un niño está pasando por una sensación de frustración, miedo, rabia o tristeza y nuestro primer impulso es “no permitirlo”.

Intentamos solucionar o arreglar aquella emoción, para que nuestro hijo vuelva a sentirse feliz lo más pronto posible.

La clave es dejar que experimente esa sensación o emoción que seguramente no es tan agradable y que le causa incomodidad, para validarla y darle el espacio de sentirla.

En estos casos, es bueno sugerir diferentes técnicas para que pueda atravesar con éxito este enfado, rabia o tristeza. Por ejemplo: correr, dibujar lo que siente, abrazar fuerte una almohada, etc.

3. Reconoce sus esfuerzos y ayúdale a que aprenda de sus fracasos

Es importante reconocer el proceso ante cualquier esfuerzo y comentarlo con ellos. Pueden ser útiles frases como “me he dado cuenta de lo mucho que te has esforzado en este partido” o “sé cuánto has estudiado para ese examen, gracias por tu esfuerzo”.

Hay que valorar el empeño puesto y el proceso sin centrarnos en el resultado final.

Cuando hablamos de errores o fracasos, el recurso que más nos ayudará será ver las equivocaciones como maravillosas oportunidades de aprendizaje.

Si como padres creemos en ello, será sencillo que nuestro hijo comience a tener una perspectiva similar. Poder transmitirles que detrás de cada error, hay un aprendizaje.

4. Marca límites claros

Todo niño necesita límites, que serán el camino por el que transitarán en la vida.

Cuando los límites no son claros o dudamos al ponerlos, estamos dejándolos en gran desventaja para enfrentarse al mundo real.

Los límites deben estar claramente establecidos y siempre que sea posible hablarlos y comunicarlos con antelación. De esta forma sabrán lo que se espera de ellos en las diferentes situaciones o circunstancias.

5. No le des todo lo que pide

Seguramente en algún momento te ha pasado por la cabeza aquello de “quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve” o bien “si puedo comprárselo, ¿por qué negárselo?“.

No se trata de negarles siempre todo, pero es importante que los niños se entrenen desde bien pequeños en habilidades como la tolerancia a la frustración y el sentido de la espera.

Esto les permitirá que desarrollen mejor la resiliencia y perseverancia, virtudes necesarias para transitar por la vida de una forma más consciente y feliz.

En conclusión, si somos conscientes y aplicamos estos 5 pasos estaremos contribuyendo en capacitar a nuestros hijos para que puedan vivir una vida más estable emocionalmente y con los recursos necesarios para enfrentar las adversidades que la vida les presente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Así ha sido la impresionante baby shower de Carla Barber, tan solo un mes antes de dar a luz