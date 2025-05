El reto de Kiko Rivera con deporte y dieta: ¿para qué se está poniendo en forma?

Johor, en Malasia, acogerá en septiembre de este año la primera Influencers World Cup, un evento futbolístico internacional en el que competirán selecciones de ocho países formadas por creadores de contenido. Argentina, España, México, Inglaterra, Francia, Colombia, Chile y Malasia -los anfitriones- serán los que competirán para alzarse con el trofeo.

La selección española ya está en marcha preparándose para esta cita y ha realizado algunos partidos amistosos, como este contra Inglaterra.

David Suárez Cabrera, Jonata26 y Xoan Ramosson son algunos de los creadores de contenido que forman parte del equipo. A ellos, hay que sumarle a Kiko Rivera, que desde hace unas semanas está entrenando y preparándose para llegar a punto.

Está de lo más entusiasmado por tener esta oportunidad y poder cumplir un sueño que tiene desde pequeño: "Soñé con ser futbolista desde niño y aunque la vida me llevó por otros caminos, jamás dejé de sentirlo dentro", apunta el hijo de Isabel Pantoja en el post que anunciaba que era uno de los convocados. "Esta es la historia de cualquiera que alguna vez dudó de sí mismo, que escuchó un no puedes y decidió convertirlo en gasolina para seguir", sentencia.

La preparación física de Kiko Rivera

Está muy agradecido de que "el destino" le dé una "oportunidad única" con 41 años y, por eso, ha empezado un entrenamiento para "prepararme como nunca, transformar mi cuerpo, mi mente y mi alma" porque "aún estoy a tiempo de demostrarme que los sueños no tienen fecha de caducidad".

En sus canales de YouTube y de Instagram va colgando el progreso de un reto que él califica de "real, duro y emocionante", sobre todo porque llevaba tiempo sin jugar al fútbol ni entrenar de forma regular.

Su entrenador es Víctor Salas Baños, exjugador de futbol y propietario de un gimnasio en Sevilla. Allí, Kiko pasa unas cuantas horas entrenando como si fuera un futbolista profesional para llegar al mundial con su "mejor versión" y asegura que no se lo toma como un juego. Y a juzgar por lo que se ve en los vídeos, así lo está haciendo.

Siente que la mejora va poco a poco, pero está convencido de que "llegaremos donde tenemos que llegar" y todo el esfuerzo, ganas y dedicación están haciendo su efecto: "Que bien me encuentro conmigo mismo", afirma.

Las dificultades con las que se está encontrando

En un entrenamiento tan intenso como este, es habitual que surjan obstáculos que dificulten el camino hacia el objetivo marcado. Kiko también se ha encontrado con esto y uno de los escollos que le impiden ejercitarse con normalidad es la fascitis plantar. "El dolor es de otro mundo", explica en un vídeo en el que se le ve sufriendo durante un tratamiento contra este problema.

Y ante cualquier dificultad que se encuentra, el DJ no se rinde y lucha para seguir adelante para conseguir su propósito: "A veces el mayor rival no está delante, sino dentro de uno mismo. No se trata solo de ganar… se trata de superarse, de caer y levantarse más fuerte, de luchar incluso cuando nadie está mirando", reflexiona.