Cáncer ginecológico: todo lo que debemos saber las mujeres, explicado por una matrona

Hablar de cáncer siempre provoca inquietud y miedo, pero debemos conocer la información para actuar con responsabilidad sobre nuestra salud. Conocer tu cuerpo y estar atenta a cambios persistentes es el primer paso en prevención del cáncer ginecológico. La autoexploración de vulva y mamas, junto con las revisiones ginecológicas, la vacunación frente al VPH, y las citologías y mamografías en la edad indicada, son herramientas muy potentes.

Como matrona, te animo además a mantener hábitos saludables, evitar el tabaco y el alcohol, y hacer ejercicio de forma regular.

El primer paso para poder prevenir y detectar a tiempo un cáncer ginecológico es conocer nuestro cuerpo. La autoexploración no sustituye a una revisión médica, pero sí ayuda a familiarizarte con tu cuerpo y detectar cambios:

Vulva : observar nuestros genitales con un espejo nos ayuda a conocer cómo son. También nos permitirá identificar si en algún momento existe algún cambio como bultos, lesiones que sangran o cambios de color.

: observar nuestros genitales con un espejo nos ayuda a conocer cómo son. También nos permitirá identificar si en algún momento existe algún cambio como bultos, lesiones que sangran o cambios de color. Mamas: palpa siempre en el mismo momento del ciclo (por ejemplo, tras la regla), buscando bultos, retracciones en la piel o secreción por el pezón. Lo importante es conocer cómo son tus mamas habitualmente y consultar si percibes algo diferente.

Especialista en ginecología | Freepik

Las señales generales que debes atender son:

Sangrado después de la menopausia

Alteraciones en el flujo

Dolor pélvico constante

Sensación de masa abdominal

Hinchazón que no mejora

Cáncer de cérvix: Qué es y cómo se diagnostica

El cáncer de cérvix está estrechamente ligado a la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), y por lo tanto tenemos medidas efectivas de prevención. La mayoría de las infecciones por VPH se resuelven solas, pero algunas persisten y pueden producir lesiones que, con los años, evolucionen a cáncer.

Existen 3 medidas clave en la prevención de este tipo de cáncer:

Vacunación frente al VPH: protege frente a los tipos de virus que causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino , y está recomendada la vacunación general en niños y niñas de 12 años de edad. También se recomienda en personas jóvenes que no están vacunadas previamente y en grupos de riesgo.

protege frente a los tipos de virus que causan la mayoría de los , y está recomendada la vacunación general en niños y niñas de 12 años de edad. También se recomienda en personas jóvenes que no están vacunadas previamente y en grupos de riesgo. Uso de preservativo en las relaciones sexuales.

en las relaciones sexuales. Cribado del cuello uterino (citología o prueba de VPH): permite detectar lesiones en estadios tempranos, antes de que den síntomas. Se recomienda realizar citologías cada 3 años a partir de los 25, y la prueba del VPH cada 5 años a partir de los 35 y hasta los 65 años de edad.

Cáncer de mama | Freepik

Cáncer de mama: Cómo detectarlo a tiempo

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. La detección precoz aumenta muchísimo las posibilidades de curación, por eso es importante tener en cuenta: