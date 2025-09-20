Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Vida

¿Qué estás buscando?

DÍA MUNDIAL

Cáncer ginecológico: todo lo que debemos saber las mujeres, explicado por una matrona

Cuando hablamos de cánceres ginecológicos (cuello uterino, endometrio, ovario, vagina y vulva) y de cáncer de mama, hay algo muy esperanzador: muchos de ellos se pueden prevenir o detectar en fases tempranas. Te cuento cómo hacerlo y qué señales observar.

Cáncer ginecológico

Cáncer ginecológicoFreepik

Publicidad

Laura GilMatrona
Publicado:

Hablar de cáncer siempre provoca inquietud y miedo, pero debemos conocer la información para actuar con responsabilidad sobre nuestra salud. Conocer tu cuerpo y estar atenta a cambios persistentes es el primer paso en prevención del cáncer ginecológico. La autoexploración de vulva y mamas, junto con las revisiones ginecológicas, la vacunación frente al VPH, y las citologías y mamografías en la edad indicada, son herramientas muy potentes.

Como matrona, te animo además a mantener hábitos saludables, evitar el tabaco y el alcohol, y hacer ejercicio de forma regular.

El primer paso para poder prevenir y detectar a tiempo un cáncer ginecológico es conocer nuestro cuerpo. La autoexploración no sustituye a una revisión médica, pero sí ayuda a familiarizarte con tu cuerpo y detectar cambios:

  • Vulva: observar nuestros genitales con un espejo nos ayuda a conocer cómo son. También nos permitirá identificar si en algún momento existe algún cambio como bultos, lesiones que sangran o cambios de color.
  • Mamas: palpa siempre en el mismo momento del ciclo (por ejemplo, tras la regla), buscando bultos, retracciones en la piel o secreción por el pezón. Lo importante es conocer cómo son tus mamas habitualmente y consultar si percibes algo diferente.
Especialista en ginecología
Especialista en ginecología | Freepik

Las señales generales que debes atender son:

  • Sangrado después de la menopausia
  • Alteraciones en el flujo
  • Dolor pélvico constante
  • Sensación de masa abdominal
  • Hinchazón que no mejora

Cáncer de cérvix: Qué es y cómo se diagnostica

El cáncer de cérvix está estrechamente ligado a la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), y por lo tanto tenemos medidas efectivas de prevención. La mayoría de las infecciones por VPH se resuelven solas, pero algunas persisten y pueden producir lesiones que, con los años, evolucionen a cáncer.

Existen 3 medidas clave en la prevención de este tipo de cáncer:

  • Vacunación frente al VPH: protege frente a los tipos de virus que causan la mayoría de los cánceres de cuello uterino, y está recomendada la vacunación general en niños y niñas de 12 años de edad. También se recomienda en personas jóvenes que no están vacunadas previamente y en grupos de riesgo.
  • Uso de preservativo en las relaciones sexuales.
  • Cribado del cuello uterino (citología o prueba de VPH): permite detectar lesiones en estadios tempranos, antes de que den síntomas. Se recomienda realizar citologías cada 3 años a partir de los 25, y la prueba del VPH cada 5 años a partir de los 35 y hasta los 65 años de edad.
Cáncer de mama
Cáncer de mama | Freepik

Cáncer de mama: Cómo detectarlo a tiempo

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. La detección precoz aumenta muchísimo las posibilidades de curación, por eso es importante tener en cuenta:

  • Autoexploración mamaria: no sustituye a las mamografías, pero es muy útil para conocer tu cuerpo y detectar cambios en tu cuerpo como aparición de bultos, retracción de la piel o el pezón, o secreción anormal.
  • Mamografía: es la prueba más eficaz para detectar cáncer de mama de forma precoz. En la población general, se recomienda iniciar esta prueba a partir de los 50 años, y realizarla cada 2 años (aunque estos criterios cambian si hay factores de riesgo como antecedentes familiares).

  • Riesgo familiar: si tienes antecedentes directos (madre, hermana, hija con cáncer de mama u ovario, especialmente a edades tempranas), consulta sobre la posibilidad de realizar un estudio genético.

¿Manchas de pegamento en la ropa? Trucos caseros para eliminarlas sin estropear los tejidos

Manchas ropa
Novamas» Vida

Publicidad

Publicidad