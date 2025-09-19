Lucía Scarpa, la chef privada de TikTok que cocina para María Becerra, Nathy Peluso y Wos

Cada vez son más las personas que se suman a las redes sociales para crear contenido sobre su profesión. Este es el caso de Lucía Scarpa, una chef privada argentina que ha trabajado para muchas celebridades. Aunque no es la única chef de famosos que crea contenido en Instagram y Tik Tok, su historia es digna de mil artículos.

Gracias a una entrevista concedida a La Nación, hemos podido conocer un poco mejor a Lucía Scarpa: quién es, su trayectoria como chef privada y sus planes de futuro. Una chef que ha trabajado para celebridades como María Becerra, Stephanie Demner, Wos, Nathy Peluso, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, entre otros.

El camino hacia el éxito

Su éxito empezó cuando compartió a través de Tik Tok un vídeo donde explicaba que era la chef privada del cantante Valentín Oliva, conocido como Wos, acompañado de una foto juntos. A partir de ese momento, su perfil creció estrepitosamente y muchos famosos se unieron a su lista de clientes.

Pero, ¿cómo empezó todo? Según ella misma explica, un amigo de su padre es productor de Wos, y un día que pasaba por su casa, la vio cocinando diferentes platos. Él afirmó que con eso podía alimentar bien al cantante, así que Lucía le envió una propuesta de menú al amigo de su padre. Les gustó y la contrataron de manera puntual.

Pasado un mes, Wos tenía que grabar su tercer disco. El amigo de su padre la contactó porque necesitaban una chef privada que les pudiera cocinar durante todo el mes de grabación. Scarpa aceptó.

Lucía Scarpa como chef privada de Wos | Instagram, @luluscarpa

Su lema es: "La gastronomía es para vivirla así", haciendo referencia a que tienes que animarte, decir que sí a este tipo de propuestas, probar mil cosas y dejar que todo fluya. "Me llamaron un jueves, dije que sí, y cuando pregunté cuándo había que arrancar me dijeron mañana", explicaba en la entrevista.

El vídeo viral con Valentín fue, sin ninguna duda, la clave para dar a conocer al mundo su talento en las cocinas. Desde que se inició en redes, son muchas las marcas que han trabajado con ella, acompañándola en su trabajo como chef privada.

Todo sobre su trabajo

Según cuenta en la entrevista, Lucía va a una casa diferente de lunes a viernes, exceptuando el jugador de fútbol Marcos Acuña, con quien trabaja dos veces por semana. Su jornada laboral depende de los menús que cocine, no tiene un horario fijo con hora de entrada y salida, va sobre la marcha y cobra por día de trabajo.

Por cada casa, la chef prepara entre 10 y 12 elaboraciones cada día: ensaladas, principales, desayunos, meriendas, postres… lo que el cliente desee. Tiene menús base para ofrecer a sus clientes, pero siempre está abierta a propuestas más personalizadas.

Su manera de trabajar es muy sencilla: va a las casas de sus clientes y utiliza los utensilios que tienen, excepto los cuchillos, que sí los trae de casa y bien afilados.

Ahora, su sueño es poder abrir su propio restaurante en Argentina: "Quisiera abrir mi restaurante acá, soy bastante pro Argentina", afirma la entrevistada.

Su perfil en redes sociales

Su perfil en redes es su gran aliado como chef privada. Y es que, la gran mayoría de sus clientes la han contratado a través de Instagram o TikTok. Su procedimiento es grabar las recetas en cada casa, pedir permiso para publicarlo, editarlo y compartirlo con sus seguidores.

Así fue como la contactó la cantante Nathy Peluso, con quien se emocionó tanto como cuando la escribió el futbolista Nicolás Tagliafico. Su gran objetivo ahora es tener como clientas argentinas a las cantantes Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Antes del éxito

Previo a triunfar como chef privada en su país natal, Lucía trabajó en el restaurante El Jardín de Coquette, en Mallorca. Con tan solo 19 años y recién graduada en el Instituto Argentino de Gastronomía, le surgió la oportunidad de trabajar ahí y no lo dudó ni un segundo.

Estuvo como chef en el restaurante la temporada de 2019 y 2022, entremedio el Covid. En 2023, decidió volver a Argentina, emprendiendo con fuerza un negocio de catering de tortas y platos preparados. Entonces fue cuando Wos la contactó y su vida profesional cambió para siempre.