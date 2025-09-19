Elsa Anka y Lidia Torrent felicitan a Miquel, el pequeño de la familia que acaba de cumplir 25 años

El pasado 17 de septiembre fue el cumpleaños de Miquel Torrent, el hijo pequeño de Elsa Anka. La presentadora catalana celebró la fecha con una emotiva felicitación en Instagram en la que recordó cómo fue el día de su nacimiento y habló sobre su carácter.

"Y llegó él. Era la pieza que faltaba. Miquel llegó hoy hace 25 años para completarnos y hacernos sentir como el amor puede multiplicarse hasta el infinito. Era un soleado domingo por la mañana y fue bastante puntual: a las 40 semanas + 1 día", compartió con sus 144 mil seguidores.

Además de rememorar aquel día tan especial, la presentadora se deshizo en halagos hacia su hijo, a quien define como un hombre "sereno, introvertido, con un sentido del humor brillante, protector, con altísimo sentido de la responsabilidad y tantos otros adjetivos que me ocuparían líneas y líneas".

"Que te quiero infinito, hijo. Feliz día, amor. Feliz vida", finalizaba la felicitación pública.

La felicitación de Lidia Torrent

Aunque con menos palabras, la felicitación de Lidia Torrent, su hermana mayor, también fue pura emoción. "Todo lo que podría escribirte seguro no conseguiría representar lo que siento hacia ti. Felices 25", escribió en Instagram junto a un carrusel de imágenes entrañables.

En la publicación se podían ver fotos de ambos cuando eran pequeños, intercaladas con otras actuales en las que Miquel aparece como tío con la pequeña Elsa, hija de Lidia y Jaime Astrain. "Me derrito", comentó la madre y abuela, conmovida por las imágenes familiares.

Un joven discreto y amante del deporte

De Miquel se sabe que lleva un perfil mucho más discreto que su hermana, con apenas 4.000 seguidores en Instagram. Según sus redes sociales, disfruta del snowboard en invierno, del mar balear en verano y de practicar surf. También toca la guitarra y, como su madre y su hermana, ha heredado una gran belleza.

Elsa Anka tiene dos hijos fruto de su matrimonio con Miguel Torrent, con quien se casó en 1996 y de quien se separó en 2002. Mientras que Lidia ha seguido los pasos de su madre en televisión y medios, Miquel, como hemos dicho, ha optado por una vida más alejada del foco mediático. Eso sí, cada aparición en el Instagram de su madre o su hermana—como en este 25 cumpleaños—muestra la complicidad y el cariño que comparten, reflejando la unión de una familia muy presente en los momentos importantes.