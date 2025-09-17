HOUSE TOUR
La nueva casa de Abraham Mateo en Madrid: con piscina y estudio de música
Abraham Mateo arranca septiembre estrenando nueva casa en Madrid junto a su pareja: un moderno chalet con jardín, piscina y un estudio de música donde dará forma a sus próximos proyectos. Un hogar pensado para crear, descansar y disfrutar.
Abraham Mateo ha dado la bienvenida al mes de septiembre por todo lo alto: nuevo tour, nuevo estudio de música y también nuevo hogar. Así lo ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde ha anunciado que se ha mudado a una casa en Madrid junto a su pareja.
El artista gaditano, que vive un gran momento profesional y personal, ha comenzado una nueva etapa en las afueras de la capital, en un entorno tranquilo que combina naturaleza y modernidad. El cantante ha compartido varias imágenes de su nueva vivienda, mostrando con ilusión cada rincón del lugar donde vivirá.
Un oasis privado con piscina y jardín
Uno de los grandes atractivos de esta casa es, sin duda, su espectacular zona exterior. El chalet unifamiliar está rodeado de una amplia parcela verde, presidida por un jardín con césped natural y una piscina alargada, perfecta para relajarse y disfrutar de los días soleados.
La zona también incluye un porche con un sofá blanco y una mesa de madera, creando el rincón ideal para compartir momentos al sol o cenas improvisadas bajo las estrellas. El diseño exterior, de líneas rectas y colores neutros, permite que el entorno natural sea el protagonista.
Minimalismo y calidez en el interior
Desde el jardín se accede directamente al interior de la vivienda a través de puertas acristaladas que conducen al salón principal. La estancia sorprende por su amplitud y sus techos altos, lo que aporta una gran sensación de espacio.
Predomina el color blanco en paredes y muebles, y la decoración del salón mantiene una línea minimalista y serena: un sofá chaise longue, una alfombra a juego y una lámpara, presidida por una mesa baja de piedra frente al televisor. Por el momento, la pareja ha optado por una estética sencilla, sin detalles coloridos.
Un dormitorio con baño
En el post de Instagram también se ha podido ver parte del dormitorio principal, que destaca por su diseño elegante y acogedor. Una de las paredes está revestida con paneles de madera, aportando calidez al ambiente, y decorada con varios espejos que amplifican la luz.
El resto de la estancia mantiene la misma paleta neutra que el resto de la casa: las mesitas auxiliares son blancas, al igual que las paredes y el canapé de la cama. Además, la habitación cuenta con una televisión fijada a la pared y un baño en suite.
El estudio, el corazón creativo de la casa
Pero sin ninguna duda, el rincón más especial para Abraham Mateo es su nuevo estudio de música en la propia casa. Y es que el cantante ha compartido una imagen tumbado en el gran sofá que decora esta estancia, diseñada para ser su refugio creativo.
Además del sofá, el espacio cuenta con una mesa de trabajo donde ya ha colocado su ordenador y un altavoz blanco, elementos clave para componer y producir sus nuevas canciones, y un columpio para cuando necesite distraerse.
Todo está preparado para que Abraham dé rienda suelta a su talento musical sin tener que salir de casa. Un espacio que cada día va a ser más hogar para el cantante y su pareja.
