No aplicarte protector solar en la cara a diario está acelerando el envejecimiento de tu piel

No aplicar protector solar todos los días es un error que cometen muchas personas. Los expertos advierten de que, aunque el día esté gris, hasta un 80 por ciento de los rayos ultravioleta atraviesan las nubes, haciendo que la exposición constante al sol pueda causar daños celulares, manchas, arrugas y pérdida de elasticidad en la piel. Por eso, es esencial incorporar un protector solar con FPS 30 o superior a tu rutina de por las mañanas.

Aunque, conviene recordar que no basta con aplicarlo una vez al día: debe renovarse cada dos horas en caso de que vayas a estar al aire libre o en contacto con el agua. Un gesto sencillo que no solo previene el envejecimiento prematuro, sino que también reduce de forma significativa el riesgo a padecer cáncer de piel.

Una mujer con crema solar en el rostro | iStock

El estilo de vida es otro factor a tener en cuenta. El tabaco limita la oxigenación y el aporte de nutrientes esenciales a la piel, además de activar enzimas que deterioran su elasticidad, dificultando también la regeneración celular. Como consecuencia, la piel envejece más rápido y su deterioro se hace más visible. Por otro lado, beber suficiente agua mantiene la piel luminosa, elástica y libre de toxinas, así que hidrátate y no fumes si quieres tener una piel bonita.

La próxima vez que te mires en el espejo, no olvides ponerte protector solar, porque al igual que te preocupas en que tu maquillaje luzca perfecto para pasar el día, también has de pensar en hacer el bien para beneficiar a tu yo del futuro.