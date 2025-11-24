Con este truco devolverás a la ropa que ha encogido en la lavadora su forma y talla original

Seguro que las razones por las que tus prendas favoritas se han encogido son o por poner la lavadora a temperaturas muy altas, o por el propio tejido en sí. Lo primero que piensas cuando ocurre, es que las has perdido para siempre. Pero no es así, porque existe un método casero con el que puedes recuperar su forma y talla. La sensación de satisfacción que vas a sentir al ver el resultado, sabiendo que no tendrás que gastar dinero en ropa nueva, no se compara con nada.

Lavadora | Freepik

La razón por la que la ropa encoge: en el caso del algodón, cuando se lava con agua caliente, sus hilos se aprietan y por lo tanto, se encogen. Por otro lado, las fibras de la lana que son muy pequeñas y al entrar en contacto con el calor, se enganchan entre sí, haciendo que la prenda se reduzca. Pero la ciencia siempre tiene un as bajo la manga para solucionar estos problemas.

Una investigadora australiana ha compartido un truco casero a través de redes sociales, que además está respaldado por la ciencia. Consiste en poner la prenda en remojo mezclando agua tibia con suavizante o acondicionador para el pelo , durante veinte minutos. Estos productos ablandan las fibras del tejido y hacen que se puedan estirar otra vez. Cuando hayas acabado el proceso, tiende la prenda al aire libre, a ser posible sin que dé el sol directamente en ella ya que puede dañar las fibras o hacer que se desgaste el color.

¿Te ha encogido la ropa en la lavadora? | iStock

Si quieres evitar que vuelva a pasar, no laves la ropa con agua muy caliente, ni uses la secadora porque el calor interfiere directamente en las fibras. Lo mejor es lavar con agua fría o a mano en caso de que las prendas sean muy delicadas. Además, en las etiquetas siempre viene la temperatura y la forma correcta de lavar.