¿Tienes picos de glucosa? La solución para controlar el azúcar está en el orden en que comes los alimentos

Desde que somos pequeños, establecemos hábitos a la hora de comer y, aunque hasta ahora lo hayamos convertido en una rutina, no quiere decir que sea lo más adecuado o saludable. De hecho, puede ocasionar desequilibrios en los niveles de glucosa o directamente afectar a nuestro bienestar físico y mental.

Pareja comiendo | iStock

Por eso, existe un orden concreto que es aconsejable seguir para poder mantener el azúcar bajo control. Lo ideal sería empezar las comidas con verduras, continuar con las proteínas y grasas y dejar los carbohidratos y postres para el final. Algo curioso teniendo en cuenta que las pastas, tradicionalmente, las hemos considerado como "primer plato".

Plato de coliflor con verduras y gambas | Pexels

Comienza la comida con vegetables ricos en fibra, por ejemplo, una ensalada fresca y bien aliñada o verduras al vapor, es un primer paso para cuidarte. Estos alimentos harán que se forme una barrera en el intestino y por ello, se retrase la absorción de los azúcares.

Después de la fibra, llega el momento de incorporar a tu rutina proteína y grasas saludables: carne, pescado, huevos, tostadas con aguacate, o un bol de frutos secos, son opciones muy buenas para mantener tu energía estable y sentirte saciado.

Tostadas de garbanzos y aguacate | iStock

La pasta, arroz, o patatas entre otros carbohidratos al igual que los postres se dejan para el final. Así, su absorción será más lenta y su impacto en los niveles de azúcar en sangre más controlado.