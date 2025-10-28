HÁBITOS SALUDABLES
¿Tienes picos de glucosa? La solución para controlar el azúcar está en el orden en que comes los alimentos
Para mantener estable los niveles de glucosa, basta con modificar el orden en el que consumimos los alimentos. Incorporar a tu rutina un método sencillo y eficaz que evitará picos de azúcar en sangre y mejorará tu bienestar en general.
Desde que somos pequeños, establecemos hábitos a la hora de comer y, aunque hasta ahora lo hayamos convertido en una rutina, no quiere decir que sea lo más adecuado o saludable. De hecho, puede ocasionar desequilibrios en los niveles de glucosa o directamente afectar a nuestro bienestar físico y mental.
Por eso, existe un orden concreto que es aconsejable seguir para poder mantener el azúcar bajo control. Lo ideal sería empezar las comidas con verduras, continuar con las proteínas y grasas y dejar los carbohidratos y postres para el final. Algo curioso teniendo en cuenta que las pastas, tradicionalmente, las hemos considerado como "primer plato".
Comienza la comida con vegetables ricos en fibra, por ejemplo, una ensalada fresca y bien aliñada o verduras al vapor, es un primer paso para cuidarte. Estos alimentos harán que se forme una barrera en el intestino y por ello, se retrase la absorción de los azúcares.
Después de la fibra, llega el momento de incorporar a tu rutina proteína y grasas saludables: carne, pescado, huevos, tostadas con aguacate, o un bol de frutos secos, son opciones muy buenas para mantener tu energía estable y sentirte saciado.
La pasta, arroz, o patatas entre otros carbohidratos al igual que los postres se dejan para el final. Así, su absorción será más lenta y su impacto en los niveles de azúcar en sangre más controlado.
