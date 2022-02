11 cosas que hacen las personas infieles para esconder su aventura

Si estás leyendo este artículo, puede que sea porque, desafortunadamente, sospechas que tu pareja te está siendo infiel. Las infidelidades son uno de los motivos que más parejas rompe y que más disputas puede ocasionar.

De hecho, las sospechas y la inseguridad por lo que puede hacer el otro a espaldas de su pareja, es un tema que se mantiene omnipresente en muchas relaciones afectivas, aunque es posible solventarlo con un trabajo exhaustivo de confianza mutua.

Sin embargo, si actualmente sufres por si tu pareja está sobrepasando los límites con otra persona, existe un estudio avalado por la ciencia que te ayudará a comprobar si una persona está teniendo conductas propias de alguien que quiere encubrir un amante. A continuación, te contamos las señales definitivas.

La investigación sobre las infidelidades

El psicólogo griego Menelaos Apostolou ha comprobado cuáles son las reacciones más comunes en el momento de esconder una relación. Apostolou comenzó la investigación recogiendo las opiniones de un total de 188 mujeres y 109 hombres. De esta primera prueba del estudio, obtuvo 53 posibles reacciones.

En una segunda fase, participaron 489 personas, 299 de las cuales reconocieron haber sido infieles a sus parejas. A este grupo de personas se les preguntó sobre cuáles de las 53 reacciones obtenidas durante la primera fase de la prueba habían puesto en práctica.

Los resultados de la investigación han sido publicados recientemente en la revista ‘Personality and Individual Differences’. ¿Quieres saberlos?

Las 11 estrategias más usadas

1. Discreción

La pareja de amantes intenta no exhibirse en público o quedar en lugares donde saben que es prácticamente imposible que se encuentren con alguien conocido. Ser discreto es la conducta más popular porque implica otras de las estrategias que la siguen.

2. Eliminar la huella digital

Es decir, borrar cualquier cosa registrada en la esfera digital que pueda descubrirle, como el historial de llamadas, chats, muestras de la relación a través redes sociales, etcétera.

3. Aparentar normalidad

Esto significa que, por mucho que le gusta la persona a la que está conociendo a escondidas, no se arreglará en exceso, ni se perfumará. El objetivo es no levantar ninguna sospecha, así que vestirse con sus mejores looks un día normal no sería la mejor opción.

En la misma línea, tampoco esperes que de repente empiece a derrochar más de la cuenta, intentará mantener sus gastos en la misma línea que siempre.

4. Rutina predecible

Si quiere esconder bien su aventura, no esperes que, de pronto, le asalten mil compromisos con frecuencia. Por el contrario, intentará llevar a cabo una rutina lo más estable posible y, en todo caso, justificará los imprevistos con motivos profesionales.

5. Encubrimiento con los amigos

Muchas veces, cuentan su aventura a sus íntimos amigos con el fin de que les echen un cable en determinadas situaciones. A veces, la casa de los amigos puede ser el escenario donde cometen la infidelidad o, cuando hay sospechas, pueden decir que es el amigo quién le está siendo infiel a su pareja.

6. Tecnología blindada

Aparte de no dejar ningún dispositivo a la vista, como móviles u ordenadores, también se aseguran de cambiar sus contraseñas de acceso habituales.

7. Encuentros fortuitos

Las citas entre los amantes se dan de forma esporádica y en momentos diferentes a lo largo de las semanas para que la pareja no se dé cuenta de una conducta repetitiva sospechosa.

8. Fijarse en los detalles

Aunque en la relación con el amante los sentimientos estén floreciendo, evitaran tener detalles con la persona amada o comprarle regalos para no dejar ninguna prueba, como el tique de compra. Además, después de tener la cita comprobarán que no les quede ningún rastro del amante, como el olor de su perfume.

9. Reforzar su relación actual

Con el fin de agudizar la confianza de la pareja y mostrar que sus sentimientos siguen intactos, estos se exageran. De este modo, es frecuente que muestre interés por consolidar más su relación y tener más detalles de afecto.

10. Utilizar aplicaciones alternativas

Normalmente, los amantes utilizan aplicaciones de mensajería poco comunes, como, por ejemplo, WeChat, Twoo o Signal. Además, apagan las notificaciones y la dejan guardada en una zona del móvil poco visible. También puede crearse cuentas de correo alternativas y otros perfiles en redes sociales.

11. Presentar al amante como un amigo

A veces, puede darse para que la pareja normalice esta persona en la vida del otro como un amigo o un compañero de trabajo. Pero en situaciones se ven obligados a mentir cuando, por alguna razón, el amante y la pareja engañada coinciden en algún lugar.

Ahora que ya sabes las principales señales de la infidelidad, ¿te atreves a comprobarlas?

