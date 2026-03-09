Eugenia Martínez de Irujo anuncia el fin de una etapa después de "casi 30 años"

Hay relaciones profesionales que acaban formando parte de la vida de una persona durante décadas. Algo así le ha ocurrido a Eugenia Martínez de Irujo con la firma de joyería Tous. La hija de la recordada duquesa de Alba ha anunciado ahora el final de su vinculación con la marca después de "casi 30 años" trabajando juntos.

La aristócrata ha sido durante todo este tiempo una de las caras más reconocibles de la firma catalana, participando en campañas, eventos y diferentes proyectos creativos. Sin embargo, esta etapa llega ahora a su fin, tal y como ella misma ha querido comunicar públicamente.

El mensaje con el que lo ha anunciado

A través de su perfil de Instagram, Eugenia Martínez de Irujo ha querido compartir la noticia con sus seguidores. En un extenso mensaje, la aristócrata ha recordado cómo comenzó su relación con la firma y ha querido agradecer a la familia Tous la confianza que depositaron en ella.

"Os comunico el cese de mi compromiso y relación con la joyería Tous", comienza el texto. En él, la duquesa de Montoro recuerda que fue en 1997 cuando Rosa Oriol y Salvador Tous le dieron la oportunidad de formar parte de su proyecto, convirtiéndose en la primera embajadora de la marca. Un momento en el que la firma comenzaba su expansión internacional.

La duquesa de Montoro también ha querido destacar el cariño que siente por los Tous. "Para mí son parte de mi familia y saben el gran aprecio y cariño que les tengo", ha escrito.

En su mensaje, además, ha explicado que ahora es el momento de iniciar nuevos proyectos y dejar paso a las nuevas generaciones que continúan al frente de la empresa. "Les deseo lo mejor a sus hijas, que están ahora al frente de la compañía, y que cuiden con la misma pasión, entrega y lealtad que convirtieron sus padres a Tous en un referente de la joyería", ha concluido.

Más que una embajadora

Durante todos estos años, Eugenia Martínez de Irujo no solo ha sido imagen de la marca. Su implicación con Tous ha ido mucho más allá.

La aristócrata también ha colaborado como diseñadora en varias ocasiones, participando en la creación de diferentes colecciones para la firma. La más reciente se lanzó el pasado verano y estaba inspirada en algunos de los retratos más emblemáticos del Palacio de Liria, residencia histórica de la Casa de Alba.

Una colección muy personal con la que Eugenia quiso rendir homenaje a su historia familiar a través de la joyería.

El apoyo de su hija, Tana Rivera

La noticia no ha pasado desapercibida entre sus seguidores ni tampoco dentro de su círculo más cercano. Una de las primeras personas en reaccionar a la publicación ha sido su hija, Tana Rivera.

La joven compartió el mensaje de su madre en sus propias redes sociales para felicitarla por esta nueva etapa. En su comentario, además, aseguró que Eugenia es para ella un ejemplo y confesó que echará de menos las joyas que siempre han acompañado a su madre durante todos estos años.

Quién está ahora al frente de Tous

Actualmente, Tous continúa siendo una empresa familiar, aunque con una nueva generación al mando. Desde 2008, la presidenta de la compañía catalana es Alba Tous Oriol, representante de la tercera generación de la familia.

Por su parte, la dirección ejecutiva de la compañía está en manos de Susana Sánchez, actual CEO. Antes de incorporarse a Tous, había desarrollado su carrera en el sector de la moda, pasando por firmas como Parfois —donde fue consejera delegada— y Bimba y Lola, donde ocupó el cargo de directora comercial y de negocio.