Uñas caviar: la manicura elegante que marca el inicio de 2026

Después de varios años en los que las uñas XXL, los diseños recargados y el nail art extremo dominaban las tendencias, este inicio de 2026 trae un cambio de rumbo claro: menos exceso y más elegancia. Las manicuras se simplifican, pero sin renunciar al impacto visual. Y en ese equilibrio entre sobriedad y sofisticación aparecen las llamadas uñas caviar.

Se trata de una manicura que parte de una base oscura —normalmente negra o gris antracita— para lograr un acabado profundo y refinado. Sobre ese color se aplica un esmalte especial con micropartículas metálicas, conocido como técnica cat eye, que es el verdadero secreto de este efecto tan hipnótico.

Antes de secar el esmalte en la lámpara, se utiliza un imán para activar y desplazar esas partículas, creando un dibujo cambiante que recuerda al ojo de un gato. De ahí su nombre. El resultado es una uña con sensación de profundidad, brillo sofisticado y un acabado que varía según la luz y el ángulo desde el que se mire.

Cuando este efecto se trabaja sobre tonos negros o grises oscuros, el acabado evoca directamente al caviar: lujoso, elegante y con un punto misterioso. Una manicura discreta en forma, pero muy poderosa en presencia, que encaja a la perfección con los looks invernales y con estilismos más minimalistas.

Otras tendencias de uñas para el inicio de 2026

Aunque las uñas caviar se posicionan como una de las manicuras más deseadas del momento, no son la única tendencia que marca este comienzo de año. Como no podía ser de otra forma, el color Pantone 2026, Cloud Dancer, también se ha colado en los salones de manicura.

Este tono claro y etéreo, completamente opuesto al dramatismo de las uñas caviar, destaca por su versatilidad y elegancia. Tal y como explican desde NEONAIL, una de las marcas internacionales de referencia en el sector, se trata de un color sofisticado que se adapta fácilmente a distintos estilos: "desde manicuras minimalistas y pulidas hasta diseños creativos con efectos, texturas y combinaciones originales".

Uñas cortas y naturales

Por otro lado, las uñas cortas, cuidadas y con esmaltes que simulan la uña al natural se consolidan como una gran apuesta para quienes buscan elegancia clásica.

La alfombra roja de los Globos de Oro del pasado fin de semana lo dejó claro: actrices como Elle Fanning, Jennifer Lawrence, Amanda Seyfried o Ayo Edebiri lucieron uñas cortas con esmaltes nude o rosas suaves, demostrando que menos puede ser mucho más. Esta tendencia combina con cualquier outfit, también si es de gala, pues ofrece un acabado pulido que resalta la manicura sin robar protagonismo al look completo.