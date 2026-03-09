NUEVA TENDENCIA EN MODA
La chaqueta victoriana, el regreso de la estética retro este 2026
Si alguien necesitaba otra señal de que estamos empeñadas en viajar en el tiempo estilísticamente hablando, aquí la tiene: la chaqueta victoriana es oficialmente la prenda fetiche del momento.
Algunas tendencias de moda vuelven del pasado y se adaptan al presente. La chaqueta victoriana es una de ellas: resurge en 2026 combinando estilo clásico y moderno.
No se trata solo de nostalgia, sino de reinterpretar la identidad y el gusto actual. Además, la chaqueta victoriana se convierte en una prenda clave para añadir personalidad y estilo a cualquier look.
Pero ¿qué está pasando exactamente?
Lo de "2026 es el nuevo 2016" no es solo una broma generacional. Es una tendencia cultural. Volvemos a la estética cuidada, al gusto por lo artesanal, a la silueta marcada. Si 2016 fue el año del boho refinado y la fiebre por lo vintage, 2026 amplifica esa fórmula y la lleva a territorios más literarios.
Decir que "2026 es el nuevo 2016" no significa que volvamos a vestir igual. Significa que volvemos a mirar atrás como ejercicio creativo. Pero esta vez con más conciencia estética.
Ya no buscamos nostalgia adolescente. Buscamos identidad. Y pocas prendas tienen tanta identidad como esta.
El empeño en revivir 2016
La respuesta corta: nostalgia. La respuesta larga: poetcore, algoritmos y cultura pop.
En TikTok llevamos meses romantizando siluetas del pasado, mangas abullonadas y cuellos cerrados con lazada. A esto se suma el estreno de Cumbres Borrascosas y Los Bridgerton, que ha reavivado el imaginario victoriano aunque el vestuario no sea históricamente exacto.
De los salones victorianos a la pasarela
La chaqueta victoriana, con su cintura marcada, su estructura casi arquitectónica y sus detalles ornamentales, representa exactamente lo contrario al minimalismo funcional que dominó la primera mitad de esta década. Es compleja. Es decorativa. Es intencional.
Las pasarelas lo han entendido: hombros definidos, botonaduras protagonistas, tejidos con textura. Pero el verdadero giro está en cómo la llevamos fuera de ellas. La chaqueta victoriana combinada con denim o con prendas urbanas genera una tensión estética que se siente actual, no nostálgica.
¿Dónde la hemos visto?
Además de aparecer en tiendas y feeds de moda, la estética victoriana —o guiños a ella— también ha hecho acto de presencia en eventos importantes y en la mirada de estilistas y diseñadores. En los EE BAFTA Film Awards de este año, varias figuras apostaron por cortes y detalles que evocan la silueta histórica: la actriz Kirsten Dunst llamó la atención con una chaqueta recortada de hombros exagerados y manga ample que recordaba, en espíritu, las formas del siglo XIX, incorporando ese dramatismo clásico a un look contemporáneo; y otros asistentes fusionaron elementos de cuello alto o encajes con piezas modernas, como corsés o bordados delicados, subrayando cómo el romanticismo victoriano se traduce en la alfombra roja actual.
Y ojo, porque no se ha quedado solo en las pasarelas. En el street style de las Fashion Weeks, editoras y creadoras de contenido la combinan con vaqueros rectos y botas planas para bajarle el drama. Incluso celebrities acostumbradas al minimalismo han caído en la tentación de las mangas abullonadas y los cortes entallados en eventos recientes.
Demuestran que la estética victoriana ya no es fantasía histórica: es tendencia real.
