Las tendencias que llevaremos esta primavera según el street style de la Semana de la Moda de París

Si hay algo que ocurre cada temporada durante la Semana de la Moda de París es que no solo miramos lo que sucede sobre la pasarela. A veces, lo más interesante ocurre fuera de ella. Entre desfile y desfile, las calles de la capital francesa se convierten en una auténtica pasarela improvisada donde editoras de moda, influencers, celebridades y las propias parisinas despliegan sus mejores estilismos.

Y es precisamente en ese street style donde empiezan a detectarse muchas de las tendencias que meses (o semanas) después veremos por todas partes. Looks aparentemente improvisados, combinaciones arriesgadas y prendas que, de repente, empiezan a repetirse una y otra vez, con la gabardina como reina absoluta del asfalto.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

Esta semana, coincidiendo con la Paris Fashion Week, ya hemos podido identificar algunas de esas claves de estilo que prometen marcar los outfits de entretiempo. Pistas muy claras de cómo vestir esta primavera si queremos darle a nuestro armario ese aire chic tan característico del estilo parisino.

La falda midi negra

Si hay una prenda que se ha repetido en las calles de París estos días es la falda midi negra. Un básico que nunca desaparece del todo, pero que esta temporada vuelve con especial fuerza.

La hemos visto en múltiples versiones: rectas, con vuelo, de cuero o de tejidos más ligeros. La clave está en cómo se combinan. Muchas invitadas a los desfiles han optado por llevarlas con botas altas, creando looks muy urbanos. Otras, en cambio, han preferido combinarlas con zapatos de tacón bajo, consiguiendo un aire más elegante, pero igualmente cómodo.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

Pantalón skinny con abertura

Después de varias temporadas dominadas por los pantalones anchos y las siluetas oversize, el pantalón skinny parece estar encontrando de nuevo su espacio en el armario de las más entendidas en moda.

Eso sí, con un pequeño giro de estilo. Muchas de las invitadas a la Semana de la Moda lo llevan con abertura en el bajo, un detalle que crea un ligero efecto acampanado y estiliza la pierna.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

El polo de rayas

Otra prenda que está sorprendiendo en París es el polo de rayas de manga larga. Tradicionalmente asociado a looks más casuales o deportivos, esta temporada se reinventa en clave chic.

Las invitadas a la Paris Fashion Week lo están combinando con vaqueros, bermudas e incluso faldas elegantes.o fantasía.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

El doble pantalón

Entre las propuestas más llamativas que se han visto en París destaca una tendencia que no pasa desapercibida: llevar dos pantalones a la vez.

Sí, aunque suene sorprendente, varias influencers y editoras de moda han apostado por esta fórmula. En algunos casos se trata de un pantalón tipo boxer masculino asomando por encima de otro. En otros, de un pantalón de cuero combinado con unos vaqueros encima.

Una propuesta arriesgada que seguramente no veremos en todos los armarios, pero que demuestra hasta qué punto la moda sigue jugando con las capas y las superposiciones esta temporada.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

Las faldas asimétricas

Otra de las siluetas que más se está viendo estos días en el street style parisino es la falda asimétrica. Un diseño que juega con los largos y rompe con la clásica línea recta.

Las hay más cortas por delante y más largas por detrás, o con un bajo irregular que hace que un lado quede más corto que el otro. Este tipo de prendas aportan movimiento al look y elevan cualquier estilismo, incluso los más sencillos.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

Botas muy altas

En cuestión de calzado, hay un claro protagonista: las botas muy altas. Este tipo de botas que sobrepasan la rodilla se han convertido en uno de los accesorios más repetidos del street style parisino.

Se llevan, sobretodo, combinadas con minifaldas y pantalones muy cortos, y todo apunta a que seguirán siendo una de las grandes apuestas del entretiempo.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

Las gafas maxi

Por último, hay un accesorio que confirma su reinado: las gafas de sol maxi. Grandes, llamativas y con monturas contundentes, están siendo uno de los complementos favoritos del street style.

Street Style Paris Fashion Week | Getty Images

Eso sí, las gafas más finas y alargadas tampoco desaparecen del todo y siguen presentes en muchos estilismos. Todo apunta que los dos estilos convivirán esta temporada.