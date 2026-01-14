Abrigos de pelo XXL, cortos y vintage: los modelos que triunfan este 2026

Los abrigos de pelo vuelven a ocupar un lugar protagonista en nuestros armarios este invierno. Más allá de ser una prenda funcional —abrigan mucho—, esta temporada se convierten en el eje central de muchos looks, adaptándose a estilos muy distintos y demostrando que hay un modelo perfecto para cada mujer.

Desde versiones cortas y voluminosas hasta diseños largos, coloridos o con guiños vintage, este 2026 el abrigo de pelo se consolida como la prenda estrella que toda persona estilosa querrá lucir.

Corto y voluminoso

Los abrigos de pelo cortos y voluminosos, muchos de ellos con efecto shearling o pelo tipo oveja, son una de las opciones más vistas esta temporada. Funcionan especialmente bien en looks urbanos y de día, y resultan ideales para quienes huyen de una imagen demasiado recatada.

Abrigo de pelo corto | Getty Images

XXL: el más chic del invierno

En el extremo opuesto están los abrigos de pelo en versión XXL. Aquí encontramos dos grandes favoritos. Por un lado, el modelo en marrón oscuro, sofisticado y elegante, ideal para elevar looks monocromos o conjuntos en tonos neutros. Por otro, los abrigos tipo oso de peluche —como el de la foto de portada— o incluso tipo bata, envolventes y muy calentitos, que aportan un punto más relajado al look sin perder ese aire lujoso que tanto gusta esta temporada.

Abrigo largo de pelo marrón oscuro | Getty Images

Abrigos de pelo de color

Para quienes buscan salir del clásico beige, negro o marrón, los abrigos de pelo de color son la elección perfecta. Las más atrevidas apuestan por tonos vibrantes, mientras que las más clásicas se inclinan por colores pastel. Sea como fuere, esta prenda se convierte en el centro absoluto del look. La clave está en combinarla con prendas más sobrias para no sobrecargar el conjunto y dejar que el abrigo hable por sí solo.

Abrigo de pelo | Getty Images

Tipo torera

Las toreras de pelo no se habían visto tanto hasta ahora, pero este invierno se perfilan como una apuesta segura para looks de noche o eventos especiales. Son cortas, estructuradas y aportan un toque sofisticado inmediato a vestidos sencillos y minimalistas.

Torera de pelo | Getty Images

Pelo largo

Los abrigos de pelo largo siguen siendo sinónimo de glamour. Alargan la silueta, aportan movimiento y, al ser menos voluminosos, resultan más cómodos para el día a día. Si además son de color blanco, el resultado es aún más chic.

Abrigo de pelo largo | Getty Images

Con detalles de pelo

Si el total look de pelo resulta demasiado, los diseños con detalles en mangas, cuellos o solapas son una alternativa perfecta. Este tipo de abrigo es ideal para el día a día y, además, existen versiones en las que el pelo es extraíble, lo que permite transformarlos en abrigos más clásicos cuando la tendencia pierda fuerza.

Abrigo con detalles de pelo | Getty Images

El abrigo "de la abuela" (con broche incluido)

El abrigo de pelo con aire vintage, heredado o rescatado del armario de la abuela, se consolida como uno de los más deseados. Y si se acompaña de un broche —un detalle que promete ganar fuerza en 2026—, el resultado es aún más especial. Una forma sencilla de actualizar una prenda clásica y darle un punto personal y muy actual.

Abrigo de pelo | Getty Images

¿Cuál encaja más con tu estilo?