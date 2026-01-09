Bambi print, el estampado que será tendencia este 2026: cómo se lleva y dónde encontrarlo

Durante los últimos años, el animal print ha sido un habitual en nuestros armarios. Leopardo, cebra y serpiente han ido rotándose el protagonismo temporada tras temporada. Sin embargo, este 2026 marca un cambio claro: nos despedimos del estampado de vaca y damos la bienvenida a uno mucho menos común y, precisamente por eso, más llamativo. Hablamos del estampado de cervatillo, también conocido como Bambi print o deer print.

Una tendencia aún incipiente, pero que ya empieza a dejarse ver con fuerza en pasarelas, colecciones cápsula y looks de algunas de las insiders más influyentes del momento.

Estampado de cervatillo en pasarela | Getty Images

Primeras veces que vimos el Bambi print

Aunque pueda parecer completamente nuevo, el estampado de cervatillo ya tuvo sus primeros intentos hace más de una década. Carven fue una de las firmas pioneras al apostar por este animal print en su colección otoño/invierno 2013 presentada en la Paris Fashion Week. Años después, Burberry volvió a intentarlo en su colección primavera/verano 2019, proponiéndolo tanto para moda femenina como masculina.

Estampado de cervatillo en hombre | Getty Images

Sin embargo, la tendencia nunca llegó a consolidarse del todo en el fast fashion, aunque sí encontró su espacio en el mundo del interiorismo, donde hemos visto este estampado en tapicerías, alfombras y muebles. Todo apunta a que este 2026 será, por fin, su gran año.

Las firmas que ya apuestan por el Bambi print

En las últimas pasarelas de otoño, marcas como Tory Burch, David Koma o Brandon Maxwell han llevado la delantera apostando claramente por el estampado de cervatillo. En el caso de Tory Burch, algunos de los conjuntos con este motivo no pasaron desapercibidos y rápidamente captaron la atención de varias famosas.

Katie Holmes y Sofia Richie han sido dos de las primeras celebridades en abrazar esta tendencia. De hecho, Richie ha ido un paso más allá y ha lanzado una prenda con un estampado que recuerda claramente al de Bambi dentro de su propia firma, SRG. Se trata de la chaqueta Blake, una prenda exterior de corte cropped adornada con lunares que evocan el pelaje del cervatillo.

Sofia Riche | Getty Images

¿Por qué ahora funciona este animal print?

Después de varias temporadas viendo animal print por todas partes, es lógico que empiece a percibirse cierto cansancio visual. Aunque surgen nuevas propuestas, muchas empiezan a parecernos más de lo mismo. El estampado de cervatillo, en cambio, resulta menos agresivo y más sutil, incluso comparable a unos lunares según cómo se combine.

Además, su paleta cromática —marrones y blanco— es especialmente fácil de integrar en los looks de otoño e invierno. Conecta directamente con una de las grandes obsesiones recientes de la moda: el marrón mocha mousse, color Pantone 2025, que ha sido abrazado tanto por firmas de lujo como por marcas low cost y prescriptoras de estilo. Funciona especialmente bien con negro y en total looks que resultan cozy, pero con un punto "salvaje" muy actual.

Desfile de Carven de 2013 | Getty Images

La nostalgia y el simbolismo

Eso sí, no es una tendencia que deje indiferente. A algunas personas les genera cierto rechazo o incluso pena llevar una prenda que simule el pelaje de este animal, inevitablemente asociado a la película de la infancia. Para otras, precisamente esa referencia a Bambi despierta una sensación de ternura y nostalgia que las anima a sumarse a la moda con entusiasmo.

Además, para los más místicos, el cervatillo simboliza belleza, inocencia, vulnerabilidad, pureza y dependencia, atributos que añaden una lectura más emocional a esta tendencia.

Desfile de Tory Burch | Getty Images

Las prendas que ya vemos en tienda

Por mucho que las pasarelas y las famosas impulsen una tendencia, no se convierte en realidad hasta que llega a las tiendas de moda asequible y empieza a verse en la calle. Y eso, con el estampado de cervatillo, ya está ocurriendo.

Una de las primeras prendas en viralizarse ha sido la cazadora de pelo sintético con estampado de cervatillo de la colaboración Gap x Sandy Liang. En HyM ya se puede encontrar un conjunto de chaqueta y minifalda con este motivo sobre base marrón oscura. Y en Asos la oferta es aún más amplia: pantalones, sudaderas, calzado de vestir e incluso zapatillas.

Todo apunta a que el Bambi print se adaptará a todo tipo de prendas y accesorios. El tiempo dirá si finalmente llega para quedarse o si se trata de una moda pasajera, pero por ahora, su presencia no deja de crecer. Y esto no ha hecho más que empezar.