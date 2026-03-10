Durante las ultimas semana se ha hablado mucho de si Ana Boyer y Fernando Verdasco tomarían la decisión de regresar con su familia a Madrid o no a causa del conflicto que se vive en Oriente Medio.

Una inquietud por la situación que, días atrás, había sido reconocida públicamente por la familia del tenista. Su hermana, Sara Verdasco, explicó recientemente que desde España estaban especialmente pendientes de la pareja y de sus sobrinos, asegurando que estaban nerviosos por la situación en Doha. Una situación que ha propiciado su regreso, tal y como ha adelantado en exclusiva la revista ¡Hola!

Ana Boyer y Fernando Verdasco | GTRES

Según esta información, la hija de Isabel Preysler decidió viajar a España junto a su familia ante la grave situación en Oriente Medio, provocada por los recientes ataques y represalias en la región. La pareja aterrizó en Madrid acompañada de sus hijos Miguel, Mateo y Martín, después de haber vivido en Catar desde 2016.

El traslado llega además en un momento especialmente importante para Ana Boyer, ya que se encuentra embarazada de su cuarto hijo, una niña cuyo nacimiento está previsto para los próximos meses. Ante este contexto, la familia habría optado por instalarse temporalmente en España hasta que la situación en la región se estabilice.

De acuerdo con la información publicada, uno de los aspectos que más preocupa a la pareja durante este tiempo es la educación de sus hijos. No obstante, los pequeños podrán seguir sus clases de forma online mientras permanezcan fuera de su colegio en Doha.