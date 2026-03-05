El pillbox hat está de vuelta: cómo llevar la tendencia icónica del glamour clásico

El accesorio favorito de mujeres icónicas como Jackie Kennedy o Audrey Hepburn está viviendo un retorno con fuerza este 2026. El pillbox hat —un sombrero pequeño, sin ala y con forma de caja— ha dejado de ser un guiño retro para convertirse en una pieza clave de estilismo tanto en pasarelas como en looks cotidianos de street style.

No es casualidad. Después de temporadas dominadas por gorras deportivas o bucket hats, la moda parece estar rescatando una estética más sofisticada que aporta estructura al rostro y un toque elegante a cualquier outfit. Varias publicaciones especializadas ya lo sitúan como una de las tendencias más comentadas del año.

Audrey Hepburn | Getty Images

¿Qué es el pillbox hat y de dónde viene?

El pillbox hat es un sombrero de silueta casi cilíndrica o hexagonal, sin ala o con una visera mínima, que se asienta cerca de la cabeza. Su nombre procede de los antiguos envases para pastillas o "pillboxes", que compartían una forma similar.

Se popularizó en los años 60, sobre todo por figuras como Jacky Kennedy, quien lo convirtió en sinónimo de elegancia sobria, y también por la moda europea de la época. Desde entonces, ha aparecido en numerosas reinterpretaciones, pero hasta ahora no había vuelto con tanta presencia en las tendencias contemporáneas.

Jacqueline Kennedy | Getty Images

Por qué está de moda ahora

1. Gana terreno la estética elegante

Después de años dominados por prendas deportivas o casuales, la moda busca un giro más refinado. El pillbox aporta esa sensación de glamour discreto que muchos estilistas y editoriales están promoviendo.

2. Las redes sociales lo han rescatado

TikTok e Instagram están llenos de tutoriales y outfits que combinan el sombrero con looks modernos —de jeans y blazer hasta prendas más femeninas— lo que ha impulsado su visibilidad fuera de las pasarelas.

Cómo llevar el pillbox hat sin verte recargada

Aunque puede sonar a accesorio vintage exclusivo de eventos formales, el pillbox hat es sorprendentemente versátil:

Con looks clásicos: Una blazer limpia, pantalones rectos y zapatos de tacón bajo pueden convertirse en un conjunto elegante con solo añadir el sombrero. El efecto es atemporal y pulido.

Una blazer limpia, pantalones rectos y zapatos de tacón bajo pueden convertirse en un conjunto elegante con solo añadir el sombrero. El efecto es atemporal y pulido. Con prendas de abrigo: En invierno, combínalo con abrigos largos, lana o trajes sastre; en otoño, con gabardinas trench y tejidos más ligeros. Su estructura pequeña contrasta bien con siluetas voluminosas.

En invierno, combínalo con abrigos largos, lana o trajes sastre; en otoño, con gabardinas trench y tejidos más ligeros. Su estructura pequeña contrasta bien con siluetas voluminosas. Con looks casuales: Sí, también funciona con vaqueros o prendas relajadas. El truco está en equilibrar el resto del outfit para que el sombrero se convierta en el punto focal sin parecer fuera de lugar.

Pillbox hat | Getty Images

Qué materiales y colores elegir

El pillbox hat no tiene por qué ser siempre negro o liso. Esta temporada se está viendo:

Lana para texturas invernales.

para texturas invernales. Colores neutros como beige, crema o marfil para looks más sofisticados.

como beige, crema o marfil para looks más sofisticados. Tonos saturados como rojo, verde o azul profundo para dar un toque atrevido sin perder elegancia.

como rojo, verde o azul profundo para dar un toque atrevido sin perder elegancia. Detalles como perlas, lazos o aplicaciones que refuerzan su inspiración retro sin caer en lo excesivo.

El efecto óptico detrás de la tendencia

Más allá de lo estético, el pillbox hat tiene una cualidad que los estilistas adoran: acentúa las facciones sin ocultar el rostro. A diferencia de otros sombreros más voluminosos, su proporción pequeña crea un marco que puede hacer que los ojos y los pómulos destaquen más. Esto es especialmente útil en retratos, fotos de street style o momentos en los que quieres que el accesorio complemente, en lugar de dominar, tu look.

Además, su forma "cerrada" ayuda a que el conjunto se vea más cohesivo cuando se combina con prendas estructuradas o capas simplificadas.

Pillbox hat | Getty Images

¿Una moda pasajera o el nuevo básico?

Como ocurre con muchas tendencias que renacen, el pillbox hat podría quedarse más allá de una sola temporada. Mucho de su atractivo radica en que puede elevar cualquier outfit sin necesidad de esfuerzo excesivo y, al mismo tiempo, se adapta bien a diferentes estilos personales.

En un momento en el que la moda busca equilibrar lo moderno con lo clásico, lo sencillo con lo sofisticado, el pillbox hat encaja perfectamente.