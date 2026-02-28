Antena 3 Logo Antena 3
40 EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL CINE

Laura Ponte y María Pedraza, con trajes de Mango en los Premios Goya 2026: el power suit ha llegado para quedarse

Los trajes pisan cada vez más fuerte en las alfombras rojas, consolidándose como alternativa cómoda y sofisticada al vestido tradicional. En los Premios Goya 2026, Laura Ponte y María Pedraza apostaron por diseños de Mango, una de blanco y otra de negro.

Laura Ponte y María Pedraza, en los Premios Goya 2026

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Marta Picazo
Publicado:

Cada vez vemos más trajes sobre las alfombras rojas de los premios. Una tendencia que cada vez conquista a más mujeres, que en lugar de apostar por los vestidos largos, típicos de estos eventos, prefieren la comodidad de un traje y un estilo más masculino.

Una tendencia que también hemos visto este sábado 28 de febrero en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. Una 40 edición que se ha celebrado en Barcelona después de 26 años, donde Laura Ponte y María Pedraza han sorprendido apostando por trajes de Mango.

La modelo se ha decantado por un total white look con un traje compuesto por un pantalón palazzo ancho y de caída fluida, con cinturilla satinada.

Laura Ponte, en los Premios Goya 2026
Laura Ponte, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Un diseño con un precio de 160 euros.

Laura Ponte, en los Premios Goya 2026 con traje de Mango
Laura Ponte, en los Premios Goya 2026 con traje de Mango | Gtres

Por su parte, María Pedraza ha optado por un traje negro con americana oversize, amplias solapas satinadas y un único botón (con un precio de 250 euros), a juego con un pantalón de sastre largo, de tiro alto y en color negro (120 euros).

María Pedraza, con traje de Mango
María Pedraza, con traje de Mango | Gtres

Dos looks que demuestran que el power suit ha llegado para quedarse.

María Pedraza, con traje de Mango en los Premios Goya 2026
María Pedraza, con traje de Mango en los Premios Goya 2026 | Gtres

