Isabel Pantoja ha sido una de las folclóricas más queridas y conocidas de España, especialmente durante los años ochenta y noventa. La cantante siempre mostró la bonita relación que tenía con sus hijos y lo mucho que los quería, derrochando cariño y cercanía con su familia.

Sin embargo, con el paso de los años, esa relación se ha visto deteriorada, sobre todo con su hijo Kiko Rivera, a raíz de conflictos familiares y situaciones difíciles de gestionar.

Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja abrazándose | Gtres

El distanciamiento ha tenido varios frentes. Kiko ha manifestado en público su descontento por la falta de atención de Isabel hacia sus hijos, lo que él considera una falta de respeto, y también por asuntos relacionados con la herencia de su padre, Paquirri. Además, el DJ reveló que su madre mantiene en Cantora objetos personales que le pertenecen, como trajes de torero y recuerdos sentimentales, aumentando la tensión y generando comentarios constantes sobre la relación entre madre e hijo.

Rumores de reconciliación

Hace poco, Kiko compartió en sus redes sociales una fotografía de su infancia en la que aparece en brazos de Isabel y ambos sonrientes. La imagen, que derrocha ternura y nostalgia, hizo saltar todas las alarmas ante una posible reconciliación de la que Kiko prefiere guardar silencio.

Kiko Rivera cuando era pequeño junto a su madre Isabel Pantoja | Instagram

Recientemente, al salir de un restaurante acompañado de su pareja Lola, Kiko fue abordado por los medios sobre un posible acercamiento con Isabel, si se habían pedido perdón o si habría reconciliación. El DJ optó por mantenerse callado, ignorando los micrófonos y caminando hacia su coche sin mirar atrás, mostrando que, por ahora, la relación con su madre continúa siendo delicada, al igual que la situación con su exmujer, Irene Rosales, para la que tampoco hubo respuesta.