¿Qué son las mascarillas que se vuelven transparentes? El secreto coreano para una glass skin

Seguro que últimamente tus redes sociales se han llenado de vídeos de creadoras de contenido usando unas curiosas mascarillas faciales que, tras unas horas, se vuelven completamente transparentes. Son la última obsesión de las prescriptoras de belleza y aseguran que aplicarlas es como darle un "vaso de agua" al rostro para conseguir la ansiada glass skin. Pero, ¿qué tienen de especial para haber roto el stock en medio mundo?"

El secreto está en el hidrogel

A diferencia de las clásicas de tela, estas son mascarillas de hidrogel. Este material se adhiere como una segunda piel y permite una penetración de activos mucho más eficaz. Una de las marcas pioneras, Biodance, explica que están fabricadas con un polímero gelatinoso cargado de colágeno y nutrientes. Al entrar en contacto con el calor corporal, los activos depositados en la estructura de la mascarilla se "liberan" y son absorbidos por la dermis.

Ese cambio de color, de blanco opaco a translúcido, es la señal definitiva: tu piel ya ha "bebido" todo el tratamiento. Eso sí, no esperes resultados en 15 minutos; para que el proceso se complete, estas mascarillas suelen requerir entre 3 y 5 horas, por lo que la tendencia viral es usarlas como overnight mask (dormir con ellas puestas).

Beneficios

Su capacidad para dejar un acabado de "piel de cristal" desde la primera aplicación es lo que las hizo virales primero en Corea y, ahora, en el resto del planeta. Gracias a que los activos penetran de forma más profunda, se consigue una hidratación extrema —ya que rellenan la piel desde el interior—, se reduce visiblemente el tamaño de los poros y se aporta una elasticidad inmediata, suavizando marcas y líneas de expresión gracias a la alta concentración de colágeno.

Versiones disponibles

Otra de las firmas más vistas en Instagram y TikTok es Medicube. Su propuesta utiliza la tecnología PDRN, un activo derivado del ADN del salmón que trabaja en la reparación celular y potencia la luminosidad desde las capas más profundas. Es, básicamente, la alternativa para disfrutar en casa del exclusivo tratamiento que tanto han popularizado las celebridades en las clínicas estéticas.

Aunque las de colágeno son las reinas de las visualizaciones, existen versiones para cada necesidad. Hay opciones con ácido hialurónico para un extra de hidratación, con niacinamida —perfectas si buscas combatir las manchas— o con algas marinas, que tienen un potente efecto calmante.

Cómo optimizar tu rutina

La comunidad beauty no solo las usa, sino que ha aprendido a optimizarlas. Algunas marcas, como la coreana Mixsoon —favorita de creadoras como Marta Ojeda—, incluyen un paso previo en crema para aplicar antes de la mascarilla y potenciar así el efecto sellado.

El truco final: muchas influencers aprovechan el producto al máximo. Al retirar la mascarilla, la sumergen en un recipiente con agua muy caliente hasta que se deshace por completo. El líquido resultante, todavía cargado de nutrientes, se aplica con un algodón en zonas secas como codos, rodillas o el cuello. ¡Aquí no se tira nada!