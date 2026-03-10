Elena Tablada ha sido una de las invitadas en los Premios Fearless 2026, un acto en el que se premiaba a varias mujeres por su trayectoria profesional y personal. La diseñadora, que el año pasado recibió el reconocimiento a mamá del año, ha acudido en esta ocasión para entregar uno de los premios a una amiga.

"Este año voy a entregar uno a una amiga, a Isa Canosa", explicó ante las cámaras a Gtres. De hecho, confesó que el traje que llevaba era un guiño a ella: "Es la reina de los trajes y me puse uno en su honor".

Elena Tablada con la prensa | Gtres

Durante el acto, celebrado en torno al Día Internacional de la Mujer, Elena también reflexionó sobre las figuras femeninas que más la inspiran. Para la diseñadora, la respuesta está clara: sus hijas. "Yo creo que mis hijas, por supuesto". Además, destacó la importancia de educarlas en valores como el respeto, la tolerancia y la apertura hacia otras culturas, algo que, según explicó, también se aprende viajando y conociendo otras realidades.

También fue preguntada por el reciente fallecimiento de José Bisbal, que padecía Alzheimer. padre de su expareja, el cantante David Bisbal, al que recordó con mucho cariño: "Es muy triste y yo quería mucho a Pepe, además era muy gracioso". Un momento que aprovechó para reflexionar sobre la importancia de demostrar cariño y respeto a los seres queridos mientras están presentes.

Elena Tablada posando | Gtres

Por último, la diseñadora fue preguntada por su actual relación con su exmarido, el empresario Javier Ungría, con quien ha protagonizado diversas polémicas en los últimos meses. Sin embargo, quiso transmitir un mensaje de tranquilidad: "Normal y cordial, como padres separados". Cuando le preguntaron si espera que la situación mejore en el futuro, la diseñadora fue clara: "En la vida tiene que haber paz".

Elena Tablada en el photocall | Gtres

Con estas palabras, Elena Tablada quiso dejar atrás cualquier polémica en esta nueva etapa de su vida, centrada en sus hijas y en su carrera profesional.