Del rodeo a la alfombra roja: cómo llevar la tendencia country en 2026

Hace unos años la estética western aparecía tímidamente en festivales y street style, gracias a las botas cowboy estilizadas de manera casual. Ahora, la moda country se ha consolidado como una de las tendencias más potentes de 2026. Pero no hablamos de un disfraz de rodeo, sino de una reinterpretación sofisticada de los códigos del Lejano Oeste.

Denim, botas cowboy estilizadas, flecos, cinturones con hebillas protagonistas y siluetas relajadas conviven ahora con prendas minimalistas y cortes pulidos. El resultado es un equilibrio entre lo rústico y lo chic que funciona tanto en looks diarios como en eventos de alto impacto.

Country, pero en versión 2026

La clave de esta nueva ola western está en la mezcla: los jeans rectos o acampanados en tonos clásicos conjuntados con camisas con guiños rancheros, pero en tejidos fluidos. Además, las botas cowboy ya reinaron en moda algunos años atrás, porque es una manera de dar otro toque a un look casual, ya que estilizan más gracias a su punta afinada o tacón geométrico. Y por último, las chaquetas de ante o cuero combinadas cierran a la perfección un buen outfit inspirado en esta tendencia.

El country actual no busca exagerar, sino integrar. Se trata de incorporar un elemento icónico —una bota, un cinturón, un sombrero— dentro de un look contemporáneo.

Incluso en la alfombra roja de los Goya 2026 vimos pinceladas de esta estética: Alba Flores apostó por un estilismo con matices western reinterpretados, con flecos que dan mucho movimiento a las prendas. Esto demuestra que el espíritu country también puede tener cabida en un evento de máxima sofisticación si se adapta con inteligencia.

Alba Flores, en los Premios Goya 2026 | Gtres

De las pasarelas a Instagram

La tendencia tampoco es ajena al universo digital. En redes sociales, especialmente en Instagram, cada vez es más habitual ver combinaciones que mezclan denim amplio, cinturones llamativos y botas altas con prendas más minimalistas.

En uno de sus últimos posts, Bella Hadid mostraba precisamente esa versión moderna del country: piezas de inspiración vaquera combinadas con básicos urbanos, demostrando que esta estética puede resultar sexy, natural y actual sin perder coherencia.

El mensaje es claro: el western ya no es literal, es conceptual.

Bella Hadid luciendo un outfit de estética country | Instagram @bellahadid

Cómo llevar la moda country sin parecer disfrazada

Si quieres sumarte a la tendencia sin caer en el exceso, estas son las claves:

Introduce solo una pieza protagonista (botas o cinturón) y equilibra con prendas neutras.

protagonista (botas o cinturón) y equilibra con prendas neutras. Opta por tonos tierra, beige, camel o denim clásico , que anclan el look en la estética country sin saturarlo.

, que anclan el look en la estética country sin saturarlo. Evita mezcla r todos los códigos a la vez: sombrero, flecos, hebilla XXL y botas pueden ser demasiado juntos.

r todos los códigos a la vez: sombrero, flecos, hebilla XXL y botas pueden ser demasiado juntos. Apuesta por siluetas actuales, más depuradas y estructuradas. El truco está en que parezca casual, no temático.

Una tendencia con carácter propio

La moda country conecta con una idea de libertad, autenticidad y naturalidad que encaja muy bien con el momento actual. En un panorama saturado de microtendencias efímeras, el western aporta identidad y una narrativa clara porque podemos combinar estas prendas para aportar actitud a nuestros looks.

Y todo apunta a que seguirá galopando fuerte durante toda la temporada.