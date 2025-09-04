Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años: "Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos"

Este jueves 4 de septiembre será un triste día recordado en el mundo de la moda: el famoso diseñador, Giorgio Armani, ha fallecido a los 91 años.

Una triste noticia que ha anunciado la compañía a través de un comunicado que han publicado en sus redes sociales: "Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani".

Según informan en el comunicado, el diseñador ha fallecido "en paz rodeado de sus seres queridos": "Il Signor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros".

"El funeral se realizará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre y permanecerá abierto de 9:00 a 18:00 h en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con la voluntad expresa del Sr. Armani, el funeral se celebrará en privado", informan a través de este escrito.