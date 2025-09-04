Carolina Molas, muy tensa tras hacerse pública la relación de su hija Alejandra Onieva y Jesse Williams

Alejandra Onieva tiene una nueva relación y es que, después de romper en 2022 con el actor Sebastian Stan, se la ha vuelto a ver ilusionada. La hermana de Iñigo Onieva era pillada en actitud muy cariñosa y romántica con el actor Jesse Williams en Madrid.

La pareja era fotografiada por la exclusiva Milla de Oro de la capital mientras daban un paseo y no escondían su amor con risas, miradas cómplices y algún que otro abrazo. Antes estuvieron juntos en el Festival de Cine de Venecia pero en la alfombra roja posaron por separado, aunque sí que luego les pillaron juntos sentados en la zona de butacas.

Alejandra Onieva y Jessie Williams | CORDON

Ha sido ahora cuando se descubría esta relación pero la realidad es que Alejandra y Jesse se conocieron hace un año pues coincidieron en el rodaje de la película Hotel Costiera que se estrenará próximamente.

Alejandra Onieva en el Festival de Venecia | Gtres

Tras saltar la noticia, las cámaras de Europa Press pillaban a Carolina Molas, madre de Alejandra, y le preguntaban sobre las imágenes que habían salido en exclusiva en ¡Hola! confirmando esta relación.

Su reacción era bastante reservada pues Carolina Molas no suele dar declaraciones a la prensa y simplemente se limitaba a decir un: "No me grabéis, por favor, os lo pido por favor", y subía la ventanilla del coche.