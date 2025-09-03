NUEVA ETAPA
¿Quién es Chloe Malle? Todo sobre la sucesora de Anna Wintour en Vogue EE.UU.
Tras 37 años de liderazgo de Anna Wintour, la revista de moda más influyente del mundo elige a su nueva directora. Chloe Malle, hasta ahora editora digital y con una fascinante trayectoria en el mundo editorial, asume el desafío de guiar a Vogue hacia una nueva etapa.
Publicidad
La revista Vogue anunció ayer el nombramiento de Chloe Malle como nueva jefa editorial de su edición estadounidense, un puesto que ocupará tras la salida de Anna Wintour, quien dirigió la publicación durante 37 años.
La transición se produce después de que Wintour, de 75 años, anunciara el pasado junio su decisión de dejar el cargo que ha ostentado desde 1988. Aunque no se ha especificado una fecha exacta para el traspaso, se espera que Malle asuma las riendas de la publicación en los próximos meses.
Chloe Malle, de 39 años, cuenta con una larga trayectoria dentro de Condé Nast. Se incorporó a Vogue en 2011 como editora, centrándose inicialmente en la cobertura de bodas y eventos sociales. Con los años, fue ascendiendo hasta convertirse en editora digital de Vogue.com y codirectora del podcast The Run-Through, roles desde los que ha demostrado su comprensión del panorama mediático actual.
Una sucesora con legado familiar
El nombramiento de Malle añade un guiño cultural al mundo de la moda. Es hija de la actriz Candice Bergen, quien interpretó a la estricta editora jefe de Vogue, Enid Frick, en la serie Sexo en Nueva York. Su padre fue el reconocido director de cine francés Louis Malle.
Aunque su ascenso se produce en un momento de transformación dentro de la industria de la moda, Malle es vista como una figura que equilibra la tradición de Vogue con la adaptación a nuevas plataformas y formatos digitales.
Anna Wintour mantendrá un papel clave
Pese a su salida de la dirección de Vogue, Anna Wintour no se desvinculará por completo de la compañía. Continuará ejerciendo como directora de contenidos de Condé Nast, puesto que ocupa desde 2020, desde el cual supervisará la dirección editorial de otras revistas del grupo como GQ, Vanity Fair y Tatler.
Su influencia en la industria de la moda y el publishing sigue siendo incuestionable, y se espera que participe activamente en la transición mientras Malle se prepara para asumir el liderazgo.
Más Moda
- El gorro con visera estilo inglés vuelve a ser tendencia: el accesorio que elevará tus looks este otoño
- Blanca Suárez demuestra que sigue siendo un referente de estilo, siempre con prendas modernas y de tendencia
- Georgina Rodríguez sabía cómo tenía que posar en Venecia para cegarnos a todos con su anillo de compromiso
El relevo en Vogue Estados Unidos marca el fin de una era histórica para la publicación, pero también refleja la evolución hacia un futuro donde lo digital y lo tradicional convergen bajo una misma visión.
Publicidad