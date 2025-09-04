El haul de Zara Kids de Roxana Zurdo: la moda infantil también es para adultas

La influencer madrileña Roxana Zurdo cuenta con más de 220.000 seguidores en Instagram y más de 420.00 en TikTok. Ayer compartió un haul de lo más inesperado, donde en lugar de mostrarnos las últimas novedades de Zara Woman, decidió apostar por Zara Kids, ¡pero no es que vaya a tener bebés, sino para ella misma!

"Hay una talla en Zara Kids que a mí me vale. Y de verdad, la ropa suele ser bastante más barata", explica en su vídeo. Y es que, más allá de la sorpresa inicial, sus elecciones demuestran que la moda infantil puede convertirse en un recurso original y práctico para quienes buscan looks distintos y asequibles.

Primer outfit: con un aire relajado

El primer conjunto que Roxana nos enseña arranca con unos jeans anchos con estampado animal y detalles de estrellas. Se trata de un vaquero de pernera ancha con cinturilla interior ajustable y bolsillos de parche traseros, de 25,95 euros, perfecto para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Pantalón Zara Kids | Zara

A estos pantalones se les suma una camisa blanca romántica con bordados, de cuello redondo y manga larga con puños elásticos que cuesta 22,95 euros. La delicadeza de los detalles bordados en la parte delantera añade un aire bohemio y femenino al conjunto.

Camisa de Zara Kids | Zara

El toque final llega con unas bailarinas deportivas con lazo, que la influencer define como "súper cómodas y originales". Ni deportivas del todo, ni bailarinas clásicas, un híbrido que funciona perfecto para looks casuales. Su precio es de 25,95 euros.

Bailarinas de Zara Kids | Zara

Roxana confiesa que este outfit sería perfecto para un día de universidad o una quedada con amigas, gracias a su aire relajado pero con personalidad.

Segundo outfit: algo más colorido

El siguiente look fue algo más romántico, eligió un top de popelina con volantes y tirantes de encaje (15,95 euros), acompañado de un pantalón recto con ribete de puntilla y lazo delantero (22,95 euros).

Conjunto rosa Zara Kids | Zara

"Es muy mono, pero algo empalagoso para mí", confesaba entre risas la influencer. Aun así, destacó la comodidad de las piezas, y pueden funcionar para un look veraniego fresco y desenfadado.

Otras prendas que han enamorado a Roxana

Zapatillas deportivas con estampado animal : con cierre de cordones, plantilla flexible y suela de goma. Perfectas para dar un toque cañero a un outfit básico de vaqueros y camiseta.

con cierre de cordones, plantilla flexible y suela de goma. Perfectas para dar un toque cañero a un outfit básico de vaqueros y camiseta. Pack de tres leggins básicos: a menos de cinco euros cada uno, son ideales para hacer ejercicio o simplemente estar cómodas en casa. Un imprescindible de armario que nunca falla.

a menos de cinco euros cada uno, son ideales para hacer ejercicio o simplemente estar cómodas en casa. Un imprescindible de armario que nunca falla. Camisa con cuello Peter Pan y ribete ondulado: uno de los descubrimientos favoritos de Roxana. "Llevaba tiempo buscando una camisa así, y la he encontrado en Zara Kids", contaba. Con el detalle del lazo frontal, se convierte en una pieza versátil tanto para un look de oficina como para una cita especial.

uno de los descubrimientos favoritos de Roxana. "Llevaba tiempo buscando una camisa así, y la he encontrado en Zara Kids", contaba. Con el detalle del lazo frontal, se convierte en una pieza versátil tanto para un look de oficina como para una cita especial. Pantalones wide leg con animal print: un diseño atrevido, con un fit que favorece, aunque Roxana dudaba si usarlo mucho. "El fit queda increíble, pero no sé si lo voy a usar tanto".

Con este vídeo, comprendemos que la moda no entiende de tallas, edades ni etiquetas. Si algo te gusta, te queda bien y te sientes cómoda ¿por qué no llevarlo?