Verduras al horno con burrata: una receta adictiva para despedir el verano

Cuando pensamos en recetas para cerrar el verano, lo primero que se nos viene a la mente son platos calientes, llenos de color y con ese toque ligero que invita a compartir en la mesa sin complicaciones. Eso es exactamente lo que nos propone Teresa, creadora gastronómica detrás de la cuenta de Instagram @cocinandoconteresa, donde ya suma más de 160.000 seguidores.

En su último vídeo, la cocinera nos sorprende con una combinación sencilla pero espectacular: verduras al horno con burrata. Un plato que no solo entra por los ojos gracias a su explosión de colores, sino que también conquista el paladar con la cremosidad del queso italiano y el sabor inconfundible de las hortalizas asadas.

Ingredientes necesarios

Para preparar este plato de Teresa en casa, tan solo necesitarás:

1 berenjena

1 calabacín

3 pimientos medianos (verde, rojo y amarillo)

1 burrata fresca

Y para la salsa que eleva la receta al siguiente nivel:

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de miel

1 cucharadita de crema de vinagre de Módena

Una pizca de sal

Hierbas provenzales

Paso a paso

1. Lava y corta en rodajas finas la berenjena, el calabacín y los tres pimientos.

2. En un cuenco, combina el aceite de oliva virgen extra con la miel, la crema de vinagre de Módena, una pizca de sal, un toque de pimienta negra y hierbas provenzales. Mezcla bien hasta conseguir una salsa homogénea y aromática.

3. En un recipiente redondo o bandeja de horno, pinta la base con un poco de la salsa. Coloca las rodajas de berenjena en círculos, pincélalas con la mezcla y repite el mismo proceso con el calabacín y los pimientos.

4. Coloca un molde redondo de cocina en el centro para que las verduras no se desplacen y hornea a 200 grados durante 30 minutos, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas.

5. Por último, retira el molde del centro, añade la burrata en el medio del recipiente y echa por encima un chorrito más de la salsa. ¡Listo para disfrutar!

Cortar verduras | Freepik

Un plato con mil posibilidades

Esta receta admite variaciones según los gustos y lo que tengamos en la nevera. Se pueden añadir rodajas de tomate para un extra de jugosidad, o incluso patata laminada si queremos darle más cuerpo.

El secreto está en mantener la combinación de verduras al horno con una base de hierbas mediterráneas y coronar al final con un ingrediente estrella que aporte cremosidad. En este caso es la burrata, pero también podrías probar con mozzarella fresca o incluso con un toque de queso feta desmenuzado para una versión más intensa.