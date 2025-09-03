La exmujer y la viuda de Antonio Reyes homenajean al futbolista unidas por el recuerdo de su fallecimiento

El futbolista José Antonio Reyes fallecía el 1 de julio de 2019 en un trágico accidente de coche dejando a Noelia López viuda y con dos hijas pequeñas y también huérfano al hijo que tenía junto a su exmujer Ana López.

Ante esta tragedia, la familia se unía más que nunca y esta vez, seis años depués, volvían a reunirse para homenajear al futbolista en el que habría sido su 42 cumpleaños.

Para este día, todos sus seres queridos rindieron homenaje a José Antonio Reyes en la estatua conmemorativa que tiene en Utrera. Unos momentos muy emotivos que tanto la exmujer como su viuda dejaron patentes a través de una publicación de Instagram donde además le dedicaron unas bonitas palabras.

Ana y Noelia López recuerdan a José Antonio Reyes | Instagram

"Lo importante de una familia no es vivir junta sino estar unida! 🙏🏼❤️ FELIZ CUMPLEAÑOS AL CIELO 🎉🎂💫Muchas gracias a nuestros amigos de Utrera por vuestro cariño! 🫶🏼", escribía Ana.

Noelia López además respondía a esta publicación con mucho cariño: "🥹 feliz y orgulloso estará 💫 Gracias por no soltarnos la mano ✨Os debemos mucha felicidad familia ❤️ Os abrazamos hoy y siempre 🙏🏻".

José Antonio Reyes | Cordon Press

Por lo que se ve en las fotos que la exmujer de José Antonio López publicaba, la familia al completo luego se fue comida para seguir celebrando este día tan especial y dejando clara la buena relación que hay entre todos ellos.