Post Malone, el chico de moda: su colección en París y la campaña para SKIMS tras su cambio físico radical

Cantante, compositor, actor, guitarrista, rapero y productor discográfico, y ahora también un referente en el mundo de la moda. Este verano, Post Malone se ha alzado como un auténtico icono de estilo. No hay duda de que él —o más bien su imagen— está en todas partes, y a eso se suma el lanzamiento de su propia firma de ropa, Austin Post Apparel, presentada por todo lo alto en París como antesala de las próximas semanas de la moda.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el músico, nacido en Nueva York y criado en Texas, "reconoció un espacio entre la auténtica cultura americana y el lujo moderno". Ese fue el punto de partida de una colección que nos transporta al Oeste en clave contemporánea: camisas de cuadros, chaquetas de mezclilla, flecos, estrellas bordadas, sombreros cowboy, hebillas XXL y hasta guiños a la comunidad indígena norteamericana.

Post Malone presentando su colección en París | Gtres

"Intentamos que sea accesible, que sea resistente. Que la gente lo use, lo disfrute y lo guarde durante años", explica Post Malone sobre esta línea que aún no ha salido a la venta, pero que ya tiene lista de espera activa. Todo apunta a que los precios serán elevados, aunque respaldados por la promesa de durabilidad y calidad.

Como guinda, el desfile se celebró en un lugar cargado de simbolismo: un hotel que anteriormente fuera mansión del legendario Karl Lagerfeld. Una declaración de intenciones en toda regla.

Presentación de la colección de Post Malone en París | Gtres

Post Malone está de moda

Antes incluso de mostrar al mundo su colección western, su huella en la moda ya se había hecho notar. Nada menos que Kim Kardashian lo eligió como imagen de la nueva campaña de ropa masculina de SKIMS para la temporada otoño 2025. En ella, se incluyen piezas muy en su estilo, como el estampado de camuflaje, habitual en su vestidor. "Fue muy divertido, me hizo sentir como un hijo de puta guapo", confesó a la revista GQ tras la sesión.

El fenómeno también ha llegado al fast fashion. Primark acaba de lanzar una camiseta de algodón con el rostro del cantante, un diseño que también ha inspirado a la línea masculina de Bershka, que se suma al boom Post Malone con gráficos similares.

Cambio físico

El gran momento del artista coincide con su impactante transformación física. A sus 30 años, ha perdido nada menos que 27 kilos, un cambio que él mismo atribuye a una vida más saludable.

Todo comenzó en 2022, tras convertirse en padre de una niña. Desde entonces, introdujo deporte diario en su rutina, eliminó de golpe los refrescos y bebidas con gas que tanto le gustaban y se centró en comer de manera más consciente, incluso durante las giras. El resultado: un físico renovado que ha sorprendido en la campaña de SKIMS y en sus últimas apariciones públicas.

Queda claro que Post Malone no es solo el creador de éxitos como Better Now. Con su torso y rostro tatuados, sus looks western modernizados y su nueva faceta como diseñador, se ha convertido en un fenómeno de estilo para toda una generación.