DESLUMBRA EN LA ALFOMBRA ROJA
Georgina Rodríguez sabía cómo tenía que posar en Venecia para cegarnos a todos con su anillo de compromiso
Georgina Rodríguez ha posado por primera vez con su anillo de compromiso en el photocall de la edición número 82 del Festival de Cine de Venecia, luciendo un vestido negro ceñido de encaje diseñado por Roberto Cavalli. Todo sobre este look y los que ha llevado en su llegada a la ciudad y cómo ha deslumbrado con su espectacular anillo de pedida.
Georgina Rodríguez ha acaparado todas las miradas con su look para el Festival de Cine de Venecia. Un vestido negro hecho a medida por el diseñador Roberto Cavalli y confeccionado por Fausto Puglisi, marcado por las transparencias y el encaje con bordados florales en tela de terciopelo sobre forro de georgette. Georgina se ha lucido en un escote corazón con tirantes finos y un corte sirena sofisticado y lujoso. Ha llevado los zapatos del mismo color, y si hay algo que ha destacado más que la prenda son los accesorios: una gargantilla plateada de pedrería y los pendientes y anillos que ha combinado con la prominente joya.
Pero lo que ha cobrado aún más protagonismo que el vestido y el resto de complementos ha sido su anillo de compromiso, valorado entre los 6 y 10 millones de euros. Es la primera aparición pública de la empresaria luciendo el diamante, de entre 40 y 45 quilates, después de que Cristiano Ronaldo le pidiera matrimonio el pasado 11 de agosto, cuando sorprendieron a todos anunciando su compromiso. Y así ha presumido Georgina ante las cámaras, cediendo protagonismo a la joya.
Georgina ha acompañado su look con un maquillaje en tonalidades tierra, destacando sus labios con gloss. Propio de esa elegancia que la caracteriza, ha llevado el pelo recogido en una trenza desenfadada, dejando unos mechones sueltos levemente ondulados caer sobre la cara.
Además de posar en la alfombra roja, Georgina ha llevado otros dos conjuntos para la ocasión. En su llegada al aeropuerto, que ha compartido a través de un vídeo por sus redes sociales, lucía un mono de seda negro con estampado de lunares blancos en pequeño tamaño, que combinaba con tacones stiletto, gafas de sol Prada y un bolso Birkin Hermès.
Momentos antes de pisar la alfombra roja, Georgina reaparecía con otras gafas de sol en forma redondeada y un conjunto en el que también apostaba por el negro y la tela de encaje. Una falda negra de tubo a la altura de la rodilla en semi transparencias y un top ceñido de canalé de manga corta con cuello perkins, acompañado de una flor a juego con las joyas de sus dedos, que ya llevaba previamente a la gala, al igual que los pendientes y el peinado.
