Georgina Rodríguez sabía cómo tenía que posar en Venecia para cegarnos a todos con su anillo de compromiso

Georgina Rodríguez ha acaparado todas las miradas con su look para el Festival de Cine de Venecia. Un vestido negro hecho a medida por el diseñador Roberto Cavalli y confeccionado por Fausto Puglisi, marcado por las transparencias y el encaje con bordados florales en tela de terciopelo sobre forro de georgette. Georgina se ha lucido en un escote corazón con tirantes finos y un corte sirena sofisticado y lujoso. Ha llevado los zapatos del mismo color, y si hay algo que ha destacado más que la prenda son los accesorios: una gargantilla plateada de pedrería y los pendientes y anillos que ha combinado con la prominente joya.

Georgina en el photocall del Festival de Cine de Venecia | Gtres

Historia compartida por Georgina enseñando su vestido de Roberto Cavalli | Instagram @georginagio

Pero lo que ha cobrado aún más protagonismo que el vestido y el resto de complementos ha sido su anillo de compromiso, valorado entre los 6 y 10 millones de euros. Es la primera aparición pública de la empresaria luciendo el diamante, de entre 40 y 45 quilates, después de que Cristiano Ronaldo le pidiera matrimonio el pasado 11 de agosto, cuando sorprendieron a todos anunciando su compromiso. Y así ha presumido Georgina ante las cámaras, cediendo protagonismo a la joya.

Georgina luciendo su anillo de compromiso | Gtres

Georgina ha acompañado su look con un maquillaje en tonalidades tierra, destacando sus labios con gloss. Propio de esa elegancia que la caracteriza, ha llevado el pelo recogido en una trenza desenfadada, dejando unos mechones sueltos levemente ondulados caer sobre la cara.

Georgina posando en la alfombra roja | Gtres

Además de posar en la alfombra roja, Georgina ha llevado otros dos conjuntos para la ocasión. En su llegada al aeropuerto, que ha compartido a través de un vídeo por sus redes sociales, lucía un mono de seda negro con estampado de lunares blancos en pequeño tamaño, que combinaba con tacones stiletto, gafas de sol Prada y un bolso Birkin Hermès.

Georgina en su llegada a Venecia | Gtres

Georgina en un mono de seda con lunares blancos | Gtres

Momentos antes de pisar la alfombra roja, Georgina reaparecía con otras gafas de sol en forma redondeada y un conjunto en el que también apostaba por el negro y la tela de encaje. Una falda negra de tubo a la altura de la rodilla en semi transparencias y un top ceñido de canalé de manga corta con cuello perkins, acompañado de una flor a juego con las joyas de sus dedos, que ya llevaba previamente a la gala, al igual que los pendientes y el peinado.

Georgina posando con un conjunto negro en Venecia | Gtres

Georgina Rodríguez | Gtres