La extrema delgadez de la princesa Alexia de Holanda preocupa en su última aparición pública

La familia real neerlandesa fue una de las grandes protagonistas del Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos celebrado en Zandvoort. Allí, los reyes Guillermo Alejandro y Máxima posaron junto a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane. Las tres acapararon flashes y comentarios por sus estilismos, pero ha sido Alexia, la hija mediana, quien ha generado un auténtico revuelo en redes sociales y medios de comunicación neerlandeses.

Con un conjunto otoñal que la coronó como la más fashionista de las princesas holandesas, Alexia acaparó titulares, aunque no por su look sino por su extrema delgadez, que ha disparado las alarmas entre los seguidores de la realeza europea.

Alexia de los Países Bajos en el GP de F1 de Zandvoort | Getty Images

Un cambio físico evidente

A sus 20 años, Alexia de Holanda reaparecía tras un verano alejada del foco público y lo hacía con una imagen mucho más estilizada. Según apuntan los seguidores más atentos, la princesa habría perdido varias tallas en los últimos meses, algo que se percibía aún más por el bronceado que lucía en Zandvoort.

Algunos opinan que su transformación responde a un proceso natural: dejar atrás su aspecto más infantil y mostrar facciones más angulosas a medida que madura. Además, el hecho de no haber participado en actos oficiales durante el verano ha acentuado la sorpresa al verla de nuevo en público.

Familia real de los Países Bajos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Zandvoort | Getty Images

Estrés, estudios y vida bajo presión

Más allá del cambio físico, no faltan teorías que apuntan al estrés como posible causa. Alexia está estudiando la carrera de Ingeniería Civil en el Reino Unido, lo que supone un desafío académico exigente. A ello se suma la presión inherente a su papel como princesa y la exposición mediática que conlleva.

La propia Alexia reconoció haber sufrido acoso en redes sociales, una situación que llegó a afectar a su salud mental y que ha tenido que tratar en terapia. Ese peso emocional también podría estar influyendo en su aspecto actual.

Alexia de Holanda en 2022 | Gtres

Las especulaciones

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, las especulaciones no se han hecho esperar. Entre los comentarios más preocupantes, algunos usuarios temen que la princesa pueda estar atravesando un trastorno de la conducta alimentaria.

Lo cierto es que la casa real neerlandesa siempre ha protegido al máximo la intimidad de las hijas de Máxima y Guillermo Alejandro, por lo que no se espera que se hagan declaraciones al respecto, al contrario de lo que sucedió en Suecia cuando la princesa heredera Victoria sí habló abiertamente de su anorexia.

Un perfil discreto dentro de la familia real

Alexia siempre ha tenido fama de ser la más rebelde y espontánea de las tres hermanas, aunque en los últimos años ha optado por mantener un perfil mucho más discreto. Esto contrasta con el protagonismo de su hermana mayor, Amalia, heredera al trono, que en 2022 tuvo que mudarse en secreto a España tras recibir graves amenazas de secuestro y muerte.

Ojalá la joven princesa goce de buena salud y estos rumores se queden, simplemente, en lo que son: rumores.