Lady Dior, el bolso de lujo que arrasa entre las influencers: así lo llevan Victoria Federica, Violeta y más

Los bolsos de lujo llevan tiempo siendo mucho más que un complemento: son una declaración de estilo, estatus y tendencia en el mundo influencer. Basta con un vistazo a Instagram o TikTok para comprobarlo. Y este otoño-invierno hay un protagonista absoluto que domina los feeds de las creadoras más aspiracionales: el icónico Lady Dior, que cumple 30 años desde que se convirtió en objeto de deseo.

Su silueta rectangular, el acolchado cannage, la asa rígida y el colgante metálico con las letras de la casa francesa lo hacen inconfundible. Elegante, pulido y eterno: así lo define la firma, y así lo interpretan las influencers que lo han convertido en aliado perfecto para cualquier look.

Sabrina Carpenter con un bolso Lady Dior | Gtres

Así lo llevan las influencers

Victoria Federica es una de sus fieles defensoras. En más de una ocasión lo ha elegido para elevar un estilismo sobrio, como ese total black al que añadió un Lady Dior rosa empolvado para darle un giro sofisticado y femenino.

Violeta Mangriñán opta por la versión negra clásica, la combinación infalible que funciona con absolutamente todo. Lo ha llevado en Nueva York, coincidiendo con su asistencia al desfile de Victorias Secret, y también en eventos de alfombra roja. Pulido, atemporal y sin esfuerzo.

Story de Violeta Mangriñán | Instagram

En clave más casual aparece Carmen Santaella, que lo luce en tono granate. Una versión muy otoñal, perfecta para looks de diario, barn jacket y prendas de punto que piden ese toque lady para subir el nivel.

Entre las enamoradas oficiales de los bolsos de lujo no podía faltar Marta Ojeda, que tiene el modelo mini en negro y lo incorpora en estilismos coquette y ultrafemeninos, demostrando cómo funciona también en clave más veraniega.

Para días fríos y estilismos más urbanos, Teresa Andrés Gonzalvo apuesta por un look invernal con maxi abrigo negro y gorro de pelo, rematado con un Lady Dior también en negro. Un gesto que confirma su versatilidad absoluta.

Un icono con historia

El Lady Dior nació en 1994, diseñado por Gianfranco Ferré, y saltó a la fama gracias a Diana de Gales en 1995. Fue un regalo de la entonces Primera Dama francesa, Bernadette Chirac, cuando aún se llamaba Chouchou. Lady Di lo adoptó como un imprescindible, lo lució infinidad de veces y, enamorada del diseño, incluso pidió nuevas versiones.

Lady Di con un Lady Dior | Getty Images

Un año después, la firma rebautizó el modelo como Lady Dior en su honor. Fue el comienzo de una historia de amor con la moda que dura ya tres décadas.

Entre sus primeras actualizaciones está un mini Lady Dior en satén azul creado para Lady Di para la MET Gala de 1996. Desde entonces, ha evolucionado sin perder su esencia.

Lady Di en la Met Gala de 1996 | Getty Images

El Lady Dior hoy

En la actualidad, el modelo sigue reinventándose —primero bajo la dirección de Maria Grazia Chiuri y ahora con JW Anderson al frente creativo de la maison—, pero siempre fiel a la artesanía que lo define. Se fabrica en Italia y cada pieza pasa por manos expertas que cuidan hasta el más mínimo detalle.

Las versiones incluyen mini, mediano, maxi o alargado, en cuero, satén, bordado, con charms personalizados o acabados exclusivos. El precio oscila entre 3.000 y 6.000 euros, aunque las ediciones especiales pueden alcanzar cifras de cinco dígitos.

Un bolso con pasado real, presente influencer y futuro asegurado, que vuelve a brillar tres décadas después de conquistar a la it girl más icónica: Diana de Gales.