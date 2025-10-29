Poop rule, el método definitivo que te ayudará a vaciar tu armario de ropa que no usas

Cuando compramos ropa, el cerebro expulsa dopamina, que es la hormona del placer. A la hora de ir a elegir nuevos looks, se siente una mezcla entre felicidad y emoción al imaginar cómo va a quedarnos un conjunto nuevo. Además, la ropa es una forma de expresar cómo te sientes en cada momento y de reflejar la esencia de cada persona. Pero, no todo es tan bonito como parece...

Tienda de ropa | Freepik

Y es que cada vez que compramos acumulamos y a la hora de hacer limpieza, hay muchas personas a las que les cuesta deshacerse de prendas anteriores porque están vinculadas a recuerdos pasados, a personas que ya no están presentes... Relacionar prendas con recuerdos es una forma de guardar en nuestra cabeza lo que una vez fueron o, algo más simple que todo esto, tener la creencia de que en algún momento de sus vidas volverán a ponérselas, pero, no es así.

Mujer comprando ropa | iStock

Por eso, llega un punto en el que no cabe más ropa dentro del armario y hay que replantearse con qué te vas a quedar y con qué no, es una tarea difícil pero existen métodos que te ayudan a escoger. El Poop Rule es uno de ellos. ¿En qué consiste? Pues solo tienes que plantearte las dos interrogantes de siempre pero de otra forma: ¿esta prenda me aporta algo?, ¿la necesito o sólo ocupa espacio? Y si no queda claro, aquí tienes la prueba definitiva: imagina que esas prendas están llenas de excrementos, ¿querrías salvarlas de igual manera o ya no?

Ropa en el armario | Pexels

De esta manera vas a decidir con honestidad, sabiendo que las guardas porque las aprecias realmente o, si de lo contrario, es el típico "por si a caso". Es un truco infalible para aquellas personas que sufren parálisis por indecisión o acumulan demás.