¿Quién es Marta Ojeda? La tiktoker canaria que vive en Miami y colecciona bolsos Hermès

Desde Miami y con un bolso Hermès en el brazo, Marta Ojeda ha conquistado las redes sociales con una mezcla de humor, lujo y naturalidad. Esta canaria de nacimiento y estadounidense de adopción cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok y 559.000 en Instagram. ¿Por qué? Porque tiene algo que engancha. Su forma de hablar, su espontaneidad y, claro, su colección de bolsos de miles de euros.

Marta se hizo viral por algo que muy pocas personas hacen: contar cómo es ser clienta de Hermès, una de las marcas de lujo más inaccesibles del mundo. Con una naturalidad pasmosa, explica desde cómo conseguir un bolso de la firma hasta las diferencias entre sus modelos más icónicos, como el Birkin o el Kelly.

Pero su contenido va mucho más allá: comparte lo que desayuna, enseña cómo se maquilla, relata sus anécdotas personales y hasta muestra qué joyas ha sacado de la caja fuere. Todo, con esa manera tan suya de contar las cosas, entre divertida y cercana, que hace que parezca que estás hablando con tu amiga rica. Porque sí, Marta siempre ha admitido que viene de una familia con dinero. Pero también ha sabido diferenciarse del típico contenido de lujo. En ella hay otra cosa. Más chispa, más verdad.

Una vida entre España y Estados Unidos

Marta vive ahora en Miami, pero su historia empezó en Canarias. A los 12 años, su familia se mudó a Estados Unidos, y allí estudió Psicología en la Universidad de Miami, con especialización en terapia familiar. Tras graduarse, regresó a España con la idea de convalidar su título, pero se encontró con una sorpresa: tendría que rehacer casi toda la carrera. Así que cambió de rumbo.

Buscando un plan alternativo, se matriculó en un máster de moda y belleza que, por entonces, no le convenció demasiado. Tras varias vueltas, decidió dedicarse a la repostería, uno de sus hobbies de toda la vida, y estudió en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid. Su pasión se convirtió en negocio cuando, de vuelta en Miami, montó su propio obrador de tartas, que hoy sirve incluso a hoteles y restaurantes.

Lujo con ironía

Fue en 2022 cuando abrió su perfil en TikTok. Al principio hablaba en inglés y compartía vídeos sobre compras de lujo, listas de deseos y cuidados para bolsos Hermès. Pero cuando empezó a grabar en español y a incluir vídeos de maquillaje mientras charlaba con sus seguidoras, su perfil despegó del todo.

Y aunque a veces se ríe de sí misma interpretando ese papel de niña rica caprichosa, lo cierto es que Marta cae bien. Tiene gracia, es espontánea, y esa manera tan suya de contar las cosas —con pausas, gestos, giros inesperados— engancha.

Tengas o no el presupuesto de Marta, verla en redes es un entretenimiento que no decepciona. Su mezcla de estilo, sentido del humor y cercanía la han convertido en una de las tiktokers del momento. En un universo saturado de contenido, ella ha conseguido algo que no se compra ni con un Birkin: autenticidad.