Leonor cumple 20 años: los looks en su color fetiche que mejor definen su personalidad

Este 31 de octubre de 2025, la princesa Leonor cumple 20 años. Un cumpleaños en el que la heredera al trono sigue centrada en su formación militar en el Ejército del Aire. Ingresó el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde finalizará su instrucción en julio.

Aunque el uniforme forma parte ahora de su día a día, cada vez que la Princesa de Asturias vuelve a vestir de gala demuestra su evolución estilística y confirma cuál es su color favorito: el azul. Un tono que resalta su piel clara, su melena rubia y sus ojos, y que ha acompañado algunos de los momentos más importantes de su vida pública.

Para celebrar su vigésimo cumpleaños, repasamos los mejores looks en su color fetiche desde que era solo un bebé.

Misa de Pascua, 2006

Su historia con el azul empezó pronto. En la misa de Pascua de 2006, con apenas seis meses, Leonor lució un delicado traje azul bebé con bordados blancos, leotardos y zapatitos a juego. Primera aparición azul, primer acierto.

Leonor de bebé | Gtres

Copa del Rey de Vela, 2007

Un año después, en la Copa del Rey de Vela, volvimos a verla fiel al azul. Esta vez con un adorable traje marinero y dos coletas. La estampa perfecta en brazos de su padre, entonces príncipe Felipe.

Leonor y Felipe en la Copa del Rey de Vela de 2007 | Gtres

Misa de Pascua en Palma, 2009

En 2009, ya convertida en hermana mayor, le pusieron un vestido floral en tonos azules y una torera celeste para la tradicional misa en Mallorca. Infantil, dulce y muy en su línea cromática.

Leonor en la misa de Pascua en Palma | Gtres

Entrega del Toisón de Oro, 2018

En 2018, cuando recibió el Toisón de Oro, volvió a confiar en el azul, esta vez en un tono serenity y con manga francesa. Un look elegante que marcó el paso de niña a adolescente.

Leonor recibiendo el Toisón de oro | Gtres

Premios Princesa de Asturias, 2019

Su debut en los Premios Princesa de Asturias llegó con un vestido azul bebé brocado, de media manga y falda con vuelo, que combinó con merceditas doradas. Un look impecable para sus casi 14 años.

Princesa Leonor e infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Audiencias durante la pandemia, 2021

En plena pandemia, para las audiencias ligadas a los Premios Princesa de Asturias 2021, Leonor optó por un vestido azul a la rodilla con fruncido lateral. Sencillo, elegante y favorecedor.

Leonor en una recepción durante la pandemia | Gtres

Premios Princesa de Girona, 2022

En 2022 sorprendió con un azul más sofisticado. Llevó un vestido cruzado de Miphai, demostrando madurez y un estilo cada vez más definido en el año previo a cumplir los 18.

Leonor en los premios Princesa de Girona 2022 | Gtres

Premios Princesa de Asturias, 2023

De nuevo azul, esta vez con un diseño de Moisés Nieto combinando cuerpo tweed y falda plisada. Un guiño al color de la bandera asturiana y uno de sus estilismos más celebrados.

Leonor en los premios Princesa de Asturias 2023 | Gtres

Premios Princesa de Girona, 2024

En 2024 arriesgó un poco más con un vestido azul marino de encaje y transparencias de Self-Portrait. Sofisticado y juvenil a partes iguales.

Leonor en los premios Princesa de Girona 2024 | Gtres

Recepción en Marivent, 2024

En su debut en la recepción del Palacio de Marivent, recicló un vestido estampado de Desigual que su madre, la reina Letizia, había llevado el año anterior. Azul mediterráneo y estilo veraniego.

Sofía de Grecia y Leonor en una recepción en Marivent | Gtres

Premios Princesa de Asturias, 2025

Cerramos este recorrido con uno de sus looks más sobrios y regios: un traje diplomático azul de Hugo Boss, con americana cruzada, chaleco y pantalón recto, que estrenó en su primer viaje oficial a Navarra y volvió a lucir hace unos días en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias.

Leonor en las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Un estilismo sobrio, maduro y digno de una futura reina.