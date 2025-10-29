Los mejores disfraces de Halloween para parejas: de ladrón del Louvre a Scream

Se acerca la noche más terrorífica del año y, aunque los disfraces para niños y grupos son los más populares, Halloween en pareja está ganando protagonismo. Desde disfraces románticos hasta opciones originales y cómicas, hay infinitas maneras de coordinar looks que sorprendan y diviertan al mismo tiempo.

Aunque los clásicos del terror —fantasmas, brujas o asesinos— nunca fallan, también hay ideas originales que no tienen por qué ser espeluznantes. Si este año quieres innovar, aquí tienes algunas propuestas fáciles, originales y perfectas para robarse todas las miradas.

Bonnie y Clyde

Un clásico que nunca pasa de moda. Bonnie y Clyde fueron una pareja de delincuentes de los años 30, famosos tanto por sus robos como por su historia de amor trágica, que terminó con ambos ametrallados por la policía y que inspiró varias películas.

Para recrear su look, solo necesitas ropa que parezca de época: chaquetas, sombreros tipo fedora, boinas, corbatas y un toque de maquillaje dramático. Como guiño al final de su historia, puedes coger una camisa vieja y dibujar con delineador negro y pintura de tela simulando agujeros de bala y manchas de sangre falsa. Añade accesorios como bolsos vintage o pistolas de jueguete, y tendrás un disfraz elegante, reconocible y perfecto para Halloween.

Ladrón del Louvre

Un disfraz inspirado en la actualidad. Este mes de octubre, un grupo de ladrones se disfrazó de obreros de construcción para robar varias joyas del museo del Louvre, de París, en apenas 7 minutos. Puedes usar esta idea para un disfraz original en pareja: uno se viste de ladrón con ropa negra, pasamontañas y un chaleco reflectante de obrero, mientras que la otra persona, también de negro, lleva joyas vistosas (falsas).

Para completar el efecto, se puede usar una sábana o bolsa grande como "bolsa del ladrón", en la que la persona que hace de joyas se pueda meter, creando un look creativo, divertido y original. Es perfecto si tienes un concurso de disfraces

Ratatouille

Un disfraz adorable para parejas que quieren alejarse del terror clásico. Uno puede ir de cocinero, con gorro, delantal y un cuchillo con sangre falsa (por si hubo un "accidente culinario"), mientras que el otro se convierte en Remy, el pequeño chef ratón, con orejas, cola y ropa gris o marrón.

Puedes complementar el look con cucharones, cazuelas o una sartén. Tierno, divertido y perfecto para quienes prefieren un Halloween con humor.

Scream

Inspirado en la icónica película de terror de los 90. Para la pareja, una idea original es que uno se vista con el clásico disfraz de Ghostface: túnica negra, capucha y la emblemática máscara blanca. La otra persona puede recrear al personaje interpretado por Drew Barrymore, con peluca rubia corta con flequillo, jersey amarillo o crudo y un teléfono antiguo, evocando la famosa escena de las llamadas. Este disfraz mezcla terror y nostalgia, y funciona perfectamente para quienes buscan un toque escalofriante sin complicarse demasiado.

Gemelas de El Resplandor

Un clásico del miedo que nunca falla. En este caso, ambos pueden vestirse como las icónicas gemelas del pasillo: vestidos azul celeste, lazo rosa en la cintura, medias blancas, zapatos negros y un peinado idéntico (o pelucas).

Es un disfraz de pareja original y perturbador, ideal si queréis causar impacto sin recurrir al típico "malo y bueno".

¿Y vosotros, cómo os disfrazaréis?