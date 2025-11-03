Bea Gimeno cuenta todos los detalles del nacimiento de Pelayo, su primer hijo junto a Nacho Aragón

La llegada de un primer hijo siempre marca un antes y un después, y así lo están viviendo la influencer Bea Gimeno y Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón. El pasado 26 de octubre daban la bienvenida a Pelayo, su primer bebé, y desde entonces —como ella misma reconoce— están "en una nube inexplicable".

Primero lo compartió con un emocionante post de Instagram, con imágenes del parto y unas palabras que eran puro sentimiento: "Qué sensación de plenitud, emociones preciosas, una vida nueva que es imposible querer más, me quedo en esta nube para siempre".

Una semana más tarde, instalada ya en casa y comenzando a encontrar su lugar en esta nueva etapa, Bea ha respondido a las preguntas de sus seguidores para contar cómo fue el parto, cómo está viviendo la recuperación y cómo afronta el reto de la maternidad primeriza.

Un parto rápido y lleno de emoción

Bea rompió aguas alrededor de las 00:30 de la noche del sábado. "Fue muy gracioso ese momento", confesó, prometiendo que habrá storytime más adelante. Antes de ir al hospital, se dio una ducha y dejó a su perro Nuti en casa de su madre.

Story de Bea Gimeno | Instagram

Llegó con contracciones ya intensas, y sobre las 3:30 ingresó en paritorio. Con la epidural puesta, consiguió descansar un par de horas antes de que el cuerpo empezara a avanzar rápido: "Pasé a dilatar muy rápido, así que nos pusimos a empujar! Y a las 10:35 de la mañana llegó él".

Pelayo nació con 3,5 kg y, para sorpresa de muchas madres primerizas, a Bea solo le dieron un punto interno. Ella misma respondió a la pregunta más repetida: ¿se preparó con masajes perineales? "No!!! hice mucha pelota y luego lo que más, andar, andar mucho muchísimo"

Story de Bea Gimeno | Instagram

Recuperación y emociones a flor de piel

La recuperación, según cuenta, está siendo muy buena, aunque reconoce que el cuerpo le sigue pidiendo calma: "Noto que mi cuerpo me pide un poquito de descanso, días en casa etcétera todavía".

En cuanto a cómo se siente emocionalmente, aseguró que: "Estoy en una nube de amor constante, con muchas emociones a flor de piel… aprendiendo poco a poco e intentando ser paciente conmigo misma".

También habló del torbellino hormonal nocturno y de ese deseo tan común entre madres recientes: ser la mejor versión para su hijo, pero sin exigirse imposibles.

Story de Bea Gimeno | Instagram

Lactancia y los primeros días con Pelayo

Sobre la lactancia, reconoció que los primeros días no fueron fáciles: "no controlaba muy bien las tomas… me dolía un poco". El cambio llegó el cuarto día, cuando una pediatra acudió a casa a ayudarles: "¡Me salvó!". Ahora, afirma que todo va sobre ruedas: "este niño no para de comer y de crecer", aunque admite que la dedicación es total: "hay que estar 24/7 sobre todo al principio".

¿Y el sueño? Por ahora, tienen suerte: "Superbién. Después de la toma de antes de dormir solo se levanta una vez".

Story de Bea Gimeno | Instagram

Bea Gimeno está viviendo la maternidad con mucha ternura, transparencia y cierta vulnerabilidad que muchas madres primerizas reconocerán. Y si algo transmiten sus palabras es que Pelayo ha llegado para llenarles el corazón… y vivir una aventura que apenas acaba de empezar.