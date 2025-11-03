PADRES PRIMERIZOS
Bea Gimeno cuenta todos los detalles del nacimiento de Pelayo, su primer hijo junto a Nacho Aragón
La influencer Bea Gimeno y Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón, ya son padres de su primer bebé, Pelayo, nacido el 26 de octubre. Una semana después del parto, ella ha compartido cómo vivió el nacimiento, la recuperación, la lactancia y sus primeras emociones como madre.
La llegada de un primer hijo siempre marca un antes y un después, y así lo están viviendo la influencer Bea Gimeno y Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón. El pasado 26 de octubre daban la bienvenida a Pelayo, su primer bebé, y desde entonces —como ella misma reconoce— están "en una nube inexplicable".
Primero lo compartió con un emocionante post de Instagram, con imágenes del parto y unas palabras que eran puro sentimiento: "Qué sensación de plenitud, emociones preciosas, una vida nueva que es imposible querer más, me quedo en esta nube para siempre".
Una semana más tarde, instalada ya en casa y comenzando a encontrar su lugar en esta nueva etapa, Bea ha respondido a las preguntas de sus seguidores para contar cómo fue el parto, cómo está viviendo la recuperación y cómo afronta el reto de la maternidad primeriza.
Un parto rápido y lleno de emoción
Bea rompió aguas alrededor de las 00:30 de la noche del sábado. "Fue muy gracioso ese momento", confesó, prometiendo que habrá storytime más adelante. Antes de ir al hospital, se dio una ducha y dejó a su perro Nuti en casa de su madre.
Llegó con contracciones ya intensas, y sobre las 3:30 ingresó en paritorio. Con la epidural puesta, consiguió descansar un par de horas antes de que el cuerpo empezara a avanzar rápido: "Pasé a dilatar muy rápido, así que nos pusimos a empujar! Y a las 10:35 de la mañana llegó él".
Pelayo nació con 3,5 kg y, para sorpresa de muchas madres primerizas, a Bea solo le dieron un punto interno. Ella misma respondió a la pregunta más repetida: ¿se preparó con masajes perineales? "No!!! hice mucha pelota y luego lo que más, andar, andar mucho muchísimo"
Recuperación y emociones a flor de piel
La recuperación, según cuenta, está siendo muy buena, aunque reconoce que el cuerpo le sigue pidiendo calma: "Noto que mi cuerpo me pide un poquito de descanso, días en casa etcétera todavía".
En cuanto a cómo se siente emocionalmente, aseguró que: "Estoy en una nube de amor constante, con muchas emociones a flor de piel… aprendiendo poco a poco e intentando ser paciente conmigo misma".
También habló del torbellino hormonal nocturno y de ese deseo tan común entre madres recientes: ser la mejor versión para su hijo, pero sin exigirse imposibles.
Lactancia y los primeros días con Pelayo
Sobre la lactancia, reconoció que los primeros días no fueron fáciles: "no controlaba muy bien las tomas… me dolía un poco". El cambio llegó el cuarto día, cuando una pediatra acudió a casa a ayudarles: "¡Me salvó!". Ahora, afirma que todo va sobre ruedas: "este niño no para de comer y de crecer", aunque admite que la dedicación es total: "hay que estar 24/7 sobre todo al principio".
¿Y el sueño? Por ahora, tienen suerte: "Superbién. Después de la toma de antes de dormir solo se levanta una vez".
Bea Gimeno está viviendo la maternidad con mucha ternura, transparencia y cierta vulnerabilidad que muchas madres primerizas reconocerán. Y si algo transmiten sus palabras es que Pelayo ha llegado para llenarles el corazón… y vivir una aventura que apenas acaba de empezar.
