APUESTA POR COMPLEMENTOS TAMBIÉN EN NEGRO
La reina Letizia, con vestido negro con transparencias y coleta, en los Premios Princesa de Asturias 2025
La reina Letizia ha vuelto a sorprender una vez más con su look para los Premios Princesa de Asturias 2025. La monarca ha demostrado que en la sencillez está el gusto con un sencillo diseño negro y luciendo una favorecedora coleta.
Después de varios actos previos al gran evento, ha llegado el momento: los Reyes, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han viajado hasta Oviedo para que la Princesa presida los premios que llevan su nombre.
Unos galardones muy importantes para la Familia Real y donde Letizia suele lucir sus looks más rompedores, aunque siempre apostando por el negro y los últimos años por diseños de Carolina Herrera.
Y este 2025, doña Letizia ha vuelto a decantarse por el negro, con un vestido con cuello cisne, mangas y bajo en gasa. Un diseño sencillo pero muy favorecedor que demuestra, una vez más, la teoría del menos es más.
Lo que más ha llamado la atención es que para esta edición, la Reina ha lucido coleta, dando así todo el protagonismo a sus originales pendientes.
Un look que ha completado con clutch y tacones en negro.
Una ocasión más donde la reina Letizia no defrauda con su estilismo siempre acorde a los eventos a los que asiste.
