La reina Letizia, con vestido negro con transparencias y coleta, en los Premios Princesa de Asturias 2025

Después de varios actos previos al gran evento, ha llegado el momento: los Reyes, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han viajado hasta Oviedo para que la Princesa presida los premios que llevan su nombre.

Unos galardones muy importantes para la Familia Real y donde Letizia suele lucir sus looks más rompedores, aunque siempre apostando por el negro y los últimos años por diseños de Carolina Herrera.

Y este 2025, doña Letizia ha vuelto a decantarse por el negro, con un vestido con cuello cisne, mangas y bajo en gasa. Un diseño sencillo pero muy favorecedor que demuestra, una vez más, la teoría del menos es más.

El look de la reina Letizia para los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Lo que más ha llamado la atención es que para esta edición, la Reina ha lucido coleta, dando así todo el protagonismo a sus originales pendientes.

Los pendientes de la reina Letizia | Gtres

Un look que ha completado con clutch y tacones en negro.

El look de la reina Letizia para los Premios Princesa de Asturias 2025 | Gtres

Una ocasión más donde la reina Letizia no defrauda con su estilismo siempre acorde a los eventos a los que asiste.