Letizia repite por cuarta vez con un traje de Mango de tres piezas: pantalón, chaleco y blazer gris jaspeado

Tras presidir el homenaje por las víctimas de la DANA celebrado este pasado 29 de octubre en Valencia, la reina Letizia retomaba su agenda oficial en el Palacio de la Zarzuela con una reunión con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona sustituyendo a la princesa Leonor.

Para la ocasión, la Reina tiraba de fondo de armario y rescataba uno de sus looks favoritos pues ya lo ha llevado hasta en cuatro ocasiones entre noviembre de 2024 y febrero de este año, una de ellas, para lo Premios de Periodismo celebrados en Real Casa de Correos de Madrid.

La reina Letizia con traje de Mango | Gtres

Se trata de un tres piezas de Mango en gris jaspeado que Letizia ha combinado exactamente igual que las últimas ocasiones: americana sastre, chaleco entallado, bajo el que ha puesto una camiseta negra, y pantalón ancho.

Como esta vez se trataba de una reunión, no se podía ver el estilismo de la reina entero pero cuando lo estrenó lo llevó con unos mocasines negros de suela track.

La reina Letizia en una reunión | Gtres

Con este outfit en clave working girl, Letizia ha buscado seguir la línea de la sobriedad tras el look que eligió en el homenaje a las víctimas de la DANA donde lució un vestido color azul noche firmado por Yolanda Guillén, diseñadora valenciana, de largo midi y escote cerrado.

No es la primera vez que vemos a Letizia reciclar uno de sus looks del día a día, en concreto este ya van cuatro ocasiones seguramente debido a que se trata de una opción rápida y fácil para cuando no sabes qué ponerte.