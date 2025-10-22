Descubre el charm que convierte tu bolso en un dispositivo de defensa personal

Adornar los bolsos con charms es una tendencia que lleva varias temporadas reinando entre quienes más saben de moda. No hay outfit que se precie sin uno de estos accesorios decorativos colgando del asa. Divertidos, coloridos y llenos de personalidad, ahora algunos van más allá de la estética y apuestan también por la seguridad.

Uno de ellos es FlamAid, un pequeño dispositivo con forma de granada que, además de elevar el look de cualquier bolso, funciona como una herramienta de defensa personal pasiva. Al tirar de la anilla, se activa una alarma de 110 decibelios y un sistema de geolocalización en tiempo real, pensado para alertar y pedir ayuda de inmediato.

Charm de seguridad para el bolso | FlamAid

Una idea que nació del miedo

Su fundadora, Julieta Rueff, explica que todo surgió a raíz de una experiencia personal: "FlamAid nació una noche volviendo sola a casa, con ese miedo que te obliga a mirar por encima del hombro. Esa noche entendí algo claro: nadie debería vivir con miedo. En 2022, esa promesa se convirtió en FlamAid: una granada pacífica".

Desde su lanzamiento en 2024, el proyecto ha conectado con miles de mujeres y personas jóvenes que buscan sentirse más seguras en su día a día. En menos de un año, ya se han vendido más de 4.000 dispositivos en once países, con especial presencia en España y Portugal.

Charm de seguridad | FlamAid

Ir sola, pero acompañada

El dispositivo también cuenta con una aplicación móvil asociada que amplía su función más allá de la defensa inmediata. En caso de activación, la alarma alerta automáticamente a los contactos de confianza, enviando la ubicación exacta del usuario. Además, la app permite compartir en directo la señal de audio y vídeo del momento, una herramienta pensada tanto para disuadir a posibles agresores como para facilitar pruebas en caso de denuncia.

Ubicación en un mapa | FlamAid

Este sistema busca crear una red de apoyo entre usuarios, en la que la seguridad deja de ser un asunto individual para convertirse en una respuesta comunitaria. Una forma de demostrar que la tecnología también puede servir para cuidarnos los unos a los otros.

Un objeto de moda que te hace sentir segura

FlamAiddebe su nombre a la unión de flama (fuego interior) y aid (ayuda), una combinación que refleja la filosofía de su creadora: transformar el miedo en empoderamiento. Rueff, nacida en Lisboa y afincada en Barcelona, ha logrado que un objeto de moda se convierta también en una declaración de intenciones: la de no tener que elegir entre estilo y seguridad.