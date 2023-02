¿Quieres invertir en un bolso de lujo? Estos son los modelos más populares

Uno de los mayores deseos de cualquier amante de la moda es comprarse un bolso de lujo para lucir en ocasiones especiales. Un Chanel, un Louis Vuitton, un Prada… Se trata de un capricho muy caro, pero también es una buena inversión. De hecho, un año después de que estallara la pandemia de Covid-19, en 2021, el bolso fue el objeto coleccionable que más se revalorizó; su preció aumentó el 17%, según apunta este informe The Wealth Report.

Sin embargo, el aumento de valor de los bolsos de lujo no es algo que se pueda predecir con certeza. Hay diseños clásicos, como el Chanel 2.55, cuyo precio no ha parado de subir desde que salieron al mercado. Pero no ocurre con todos los modelos de la marca.

Que una de estas piezas termine siendo una gran inversión dependerá de la marca, el modelo y la demanda del mercado. Por lo que, la razón principal por la que debes incluir un bolso de lujo a tu colección debe ser tu pasión por la moda.

¿Qué bolso de lujo debes comprar?

Si no tienes la suerte de poder ir añadiendo artículos de lujo a tu colección de bolsos cada temporada, como hace la influencer Alexandra Pereira, deberás pensar muy bien en cuál vas a dejarte parte de tus ahorros.

Comprar un diseño que sea tendencia es arriesgado, pues te gastarás un dineral por algo que seguramente te deje de gustar al cabo de poco tiempo y luego, si lo quieres vender de segunda mano, puede ser que no recuperes el dinero invertido.

Por eso, en este artículo te traemos 5 diseños clásicos que nunca pasan de moda y que se han vendido muy bien durante los últimos´años.

Chanel 2.55

Este es uno de los bolsos más icónicos y populares de la marca. Es todo un clásico de la marca, pues fue lanzado en 1955 (¡hace 68 años!) y desde entonces su valor no ha parado de subir hasta convertirse en un artículo de moda altamente codiciado.

¿Cómo es? Es un diseño rectangular, lleno de rombos acolchados -seña de identidad de la firma- y se cuelga con una cadena que se puede hacer doble para colgar en el hombro.

Existe en distintos tamaños y colores, pero el básico, negro, cuesta actualmente más de 10.000 euros, un 6.000 % más caro que cuando salió a la venta en los años 50.

Louis Vuitton Neverfull

Cuando pensamos en un bolso de esta marca nos viene a la cabeza el diseño Neverfull. Como dice su nombre, es un bolso que "nunca está lleno", una 'shopping bag' con cordones laterales que permiten ajustar la forma para hacerlo más formal si se desea. Y por si esto fuera poco, en su interior lleva una cartera extraíble que sirve como bolsillo adicional o como bolso de mano. ¡Por lo que son dos bolsos en uno!

Estampado con su mítica lona Monogram, este bolso aporta elegancia a aquella persona que lo lleve. Es un diseño bonito y funcional que lleva años siendo uno de los ‘best sellers’ de la marca.

Está disponible en tres tamaños, pero el más popular es el mediano, que actualmente se vende por 1.500 euros. Cuando salió a la venta, en 2007, su precio oscilaba entre los 600 y los 800 euros.

Aquí lo tienes en una colaboración de Louis Vuitton con la artista Yayoi Kusama.

Prada Galleria

¿Has estado en la Galleria Vittorio Emanuele II de Milán? Si la respuesta es afirmativa, seguro que recuerdas lo impresionante que es ese lugar. Por eso, este bolso está inspirado en la tienda de Prada que se abrió en 1913 en ese edificio vecino del Duomo de la ciudad italiana.

La misma marca saca pecho de esta pieza que es "la esencia de la elegancia atemporal de Prada" con "reminiscencias de los estilos clásicos del pasado".

Es bastante cuadrado, con asas y una tira para colgar cruzado. Elegancia y funcionalidad que actualmente pueden ser tuyas por 3.300 euros. Cuando se lanzó, en 2007, valía aproximadamente mil euros.

Hermès Birkin

Este es uno de los bolsos más exclusivos y caros del mundo. Y la historia de su creación es bastante curiosa. Como cuenta en la misa web de Hermès, todo ocurrió en un vuelto de París a Londres, cuando la actriz inglesa Jane Birkin se sentó junto a Jean-Louis Dumas, gerente de la marca en esa época, y le explicó que no encontraba ningún bolso que se adaptara a sus necesidades de madre primeriza.

Dumas, "con una creatividad innata y una visión clara, dibujó de inmediato un bolso de viaje rectangular, flexible y amplio, con un canto bruñido y pespuntes de guarnicionero".Y sí, así es este preciado bolso de diseño atemporal.

Su precio puede variar mucho dependiendo el tamaño y la exclusividad del diseño. Los más populares giran en torno a los 10.000 euros, pero pueden llegar a valer medio millón de euros. Cabe destacar que son bolsos muy difíciles de conseguir.

Gucci Dionysus

Este bolso vincula el pasado y el presente de Gucci. Lanzado en 2015, ha sido uno de los más populares en los últimos años. Se caracteriza su distintiva hebilla con forma de cabeza de tigre, "un detalle singular que hace referencia al dios griego Dioniso, al que la mitología atribuye haber cruzado el río Tigris sobre un tigre enviado por Zeus", cuenta la marca.

Es un bolso versátil que puede llevarse con cadena larga o corta, pues es deslizable. Su precio actual, de la versión pequeña en color negro, es de 2.750 euros, cuando en sus inicios, el diseño más básico no superaba los 2.000 euros.