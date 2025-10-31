Los disfraces de Halloween más memorables de Kris Jenner: del clásico de bruja al elaborado vestido de Cleopatra

Esta noche llega, por fin, Halloween: una de las fechas más esperadas del año, especialmente por los más pequeños, que disfrutan entre disfraces, caramelos y sustos. Pero también es una ocasión mágica para los adultos, que aprovechan para lucir maquillajes terroríficos y looks tan creativos como elaborados.

Si todavía no tienes decidido tu disfraz y buscas una inspiración de última hora, te traemos un recopilatorio de ideas que ha compartido Kris Jenner, con algunos de los icónicos atuendos que ha lucido en Halloweens anteriores.

Kris Jenner | Gtres

Pesadilla antes de Navidad

La primera opción es un clásico que nunca pasa de moda: Jack Skellington. Este disfraz destaca por su característico maquillaje integral, con una base blanca que imita una calavera y detalles en negro alrededor de los ojos y la boca, simulando sus huecos.

Kris Jenner | Instagram

Este impresionante maquillaje se puede complementar con un elegante traje. Kris Jenner apostó por uno de rayas diplomáticas, aunque puedes adaptar el look al estilo que más te favorezca. En cuanto al peinado, la matriarca del clan Kardashian optó por un peinado hacia atrás con un toque blanco, que aporta cohesión y un acabado sofisticado al conjunto.

Cruella de Vil y Mago de Oz

Otras dos opciones inspiradas en el cine son disfrazarse de Cruella de Vil o de alguno de los personajes del Mago de Oz.

La primera se reconoce por su icónica peluca bicolor, blanca y negra, que imita el cabello de la villana de 101 dálmatas. El look de Kris Jenner incluye el famoso abrigo de pelo del personaje y un adorable peluche de dálmata, completando un conjunto fiel al personaje.

Kris Jenner | Instagram

La segunda opción permite elegir entre Dorothy, la Bruja Mala o el León Cobarde. Kris Jenner optó por la protagonista, un disfraz sencillo pero encantador: dos trenzas, una blusa de mangas abullonadas y un vestido de peto con estampado vichy en azul y blanco. Es un look clásico y fácil de recrear..

Kris Jenner | Instagram

Día de los muertos

La cuarta opción que nos propone la celebridad es un homenaje a la calavera del Día de los Muertos. Este disfraz destaca por un maquillaje espectacular que recrea una calavera, inspirado en la estética de la película Coco.

Kris Jenner | Instagram

Para completar el look, Kris Jenner optó por un elegante traje de estilo mariachi en negro con detalles dorados. Además, añadió un sombrero mexicano y una guitarra, siguiendo el icónico estilo del protagonista de la película y logrando un conjunto divertido, reconocible y lleno de personalidad.

Otros disfraces

Otras opciones que también ha lucido la madre de Kim, Kendall y compañía incluyen disfraces de Cleopatra, gata, pirata o mimo. La matriarca de la familia compartió en su post de Instagram estas alternativas, algunas algo menos extravagantes que los looks que hemos visto anteriormente. Pero otras, como esta de Cleopatra, son de lo más elaboradas:

Kris Jenner | Instagram

Salvo el disfraz de mimo, que requiere un maquillaje más elaborado, las otras tres opciones se centran principalmente en el traje, lo que las hace perfectas para un Halloween de última hora.

Kris Jenner | Instagram

En el caso del mimo, lo protagonista es el maquillaje: rostro completamente blanco, detalles marcados en los ojos y labios rojos. El outfit, en cambio, es muy sencillo, generalmente todo negro o con camiseta a rayas, dejando que el maquillaje sea el verdadero protagonista del look.