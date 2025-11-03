Ana María Aldón se pronuncia por primera vez sobre el testamento de Michu: "Necesito saber"

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, fallecía a causa de una cardiopatía congénita a los 33 años el pasado 7 de julio dejando a su hija Rocío huérfana de madre. Una situación complicada ya que su padre, José Fernando Ortega se encuentra ingresado desde hace años en un centro de salud mental.

Michu y José Fernando el pasado mes de diciembre | Gtres

Ante esta situación, Tamara, la hermana de Michu, decidió que la pequeña debía quedarse en Arcos de la Frontera (Cádiz) donde vivía junto a su madre y su familia materna antes de su fallecimiento. Sin embargo, Michu en su testamento no tenía los mismos planes.

Semanas más tarde de su fallecimiento, la hermana de Michu desveló en exclusiva para ABC las últimas voluntades de su hermana con respecto a su hija Rocío y esta dejó claro ante notario que elegía a Ortega Cano y Ana María Aldón, la pareja del diestro en aquel entonces, como tutores legales de la niña.

Michu, junto a Ortega Cano | Gtres

Así, la pequeña Rocío se mudaba antes de empezar el curso escolar a Madrid a la casa de del diestro. "Estamos muy contentos con ella, la niña está disfrutando mucho en su colegio", decía Ortega Cano, y es que su hijo José María, de 12 años, y su nieta Rocío van al mismo centro escolar.

El problema es que José Ortega Cano y Ana María Aldón llevan ya varios años separados por lo que la custodia de Rocío se complica en términos legales y tras unos meses en silencio era ahora cuando Ana María decidía pronunciarse al respecto antes los micrófonos de Europa Press.

Al parecer, ella no sabe nada aún de cómo se arreglarán las últimas voluntades que Michu dejó en el testamento pues nadie la ha informado de nada. "No, no, yo lo que tengo es incertidumbre de no saber, simplemente necesito saber, ¿no?", decía Ana María cuando le preguntaban qué pasará con la custodia de Rocío.

Ana María Aldón responde a la prensa | Europa Press

"Me imagino que si es así como pinta, pues tendrán que ponerse en contacto conmigo y veo que va pasando el tiempo y me... ", terminaba diciendo sobre si se tendrá que hacer cargo en algún momento de la hija de Michu.