¿Por qué Melanie Griffith siempre lleva mitones en las manos? El problema de salud podría ser la causa

El pasado 18 de octubre, Antonio Banderas y Melanie Griffith se reunieron de nuevo para celebrar un día muy especial: la boda de su hija, Stella del Carmen, con el empresario Alex Gruszynski. Un enlace que se llevó a cabo en la Abadía Retuerta, en Valladolid, y en el que estuvieron unos 250 invitados.

Como en toda boda, el vestido de la novia es lo que capta más la atención de los más curiosos y Stella del Carmen optó por "algo un poco gótico e inspirado en el encaje español". Otro detalle que no pasó desapercibido para los focos ni para los allí presentes fue el look elegido por Melanie, ya que lució un dos piezas compuesto por un vestido y un abrigo-capa de estilo victoriano y, como complemento, unos mitones a juego con el resto del conjunto.

¿Por qué Melanie Griffith suele llevar mitones?

Como bien sabrás, un mitón es un tipo de guante que cubre desde la muñeca hasta los dedos, dejándolos al descubierto. Este complemento forma parte habitual del vestuario de Melanie Griffith, sobre todo, durante los últimos años. Lo suele usar tanto para los outfits que lleva en los eventos públicos como para pasear por la calle, tal y como se puede apreciar en varias fotos.

Melanie Griffith en un acto en Beverly Hills | Gtres

Melanie Griffith en Los Angeles | Gtres

Lo cierto es que la elección de llevar mitones, más que por un tema estético, se puede deber a un tema de salud. A la actriz le detectaron cáncer de piel en 2009 y desde entonces se ha tenido que someter a varias operaciones. "Vendada de nuevo después de haberme sometido a una dermoabrasión, el último paso para tratar el cáncer de piel de células basales que me han extirpado", escribía en una publicación de Instagram en agosto de 2018. Y daba un gran consejo a sus seguidores: "Si tomáis el sol o estáis expuestos a mucho sol, tened cuidado. Usad protector solar. Consultad a vuestro dermatólogo".

Tiempo después, en octubre de 2019, la exmujer de Antonio Banderas reaparecía tras un tiempo apartada de los focos y las cámaras pudieron captar unos hematomas en las manos de la actriz que hicieron surgir numerosas especulaciones sobre su estado de salud.

Si nos fijamos en las apariciones públicas que ha protagonizado recientemente, podemos ver que sigue optando por los mitones para cubrir sus manos. Por ejemplo, en agosto de este año, en el estreno de la película Splitsville, producida por Dakota Johnson. En la alfombra roja posó con un traje chaqueta de color beige con unos mitones de encaje del mismo color.

Melanie Griffith en el photocall del estreno de la película Splitsville | Gtres

Dakota Johnson y Melanie Griffith en el photocall del estreno de la película Splitsville | Gtres

Por otro lado, el pasado mes de marzo, la actriz asistió a un evento organizado para homenajear a Christos Garkinos en el que lució un vestido azul con estampado de flores y unos mitones negros.

Melanie Griffith con Selma Blair y el diseñador Chistos Garkinos | Gtres

Hace algo más de un año, la pudimos ver en la presentación de la película Flamin Hot en Los Angeles, acompañada de Eva Longoria. En aquella ocasión, llevaba las manos vendadas y, en las fotos, intentó no mostrarlas metiéndolas en los bolsillos.

Melanie Griffith y Eva Longoria | Gtres

Por el momento, las razones por las que lleva mitones son especulaciones, ya que la actriz no se ha pronunciado sobre si esto está relacionado con el cáncer de piel u otro problema de salud.