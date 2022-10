Violeta Mangriñán se abre en canal en una de las peores noches de su vida: "Me estoy empezando a asustar"

Era este viernes cuando Violeta Mangriñán contaba a su más de 2 millones de seguidores que no estaba pasando una buena racha. La influencer dio a luz a su primera hija, Gala, hace apenas tres meses y, aunque intenta volver a su rutina y recuperar horas de sueño, la pequeña exige muchos cuidados.

Por lo que ha contado la influencer en su Instagram, su comienzo del fin de semana no ha sido nada agradable, pues Canela, su perrita, se ha puesto muy malita y ella lleva toda la semana con dolor de cabeza. Es más, ya adelantaba que había sido uno de esos días en los que dices "¿para qué me he levantado?".

Sin embargo, lejos de levantarse recuperada y positiva, sus "buenos días" han sido para volver a dar noticias que han preocupado a sus seguidores sobre su estado de salud.

"Ha sido una de las peores noches de mi vida", empezaba escribiendo en sus historias de Instagram. Y es que tras levantarse en varias ocasiones durante la noche para atender a su pequeña, la influencer se ha desmayado.

"Me he caído al sueño, todo me daba vueltas, un hormigueo en las manos terrible y me temblaban un montón. He estado durante 5 minutos llorando en el suelo, no podía levantarme", se abría en canal.

Dos horas más tarde, tras haber agarrado como podía la cama, se ha vuelto a levantar mareada y no sabe qué pudo haber pasado: "No sé si ha sido un bajón de tensión o qué leches ha sido".

Eso sí, tiene claro que esta semana irá al médico a hacerse unos análisis, pues tiene "dolores de cabeza desde hace semanas" y "más lo de anoche, me estoy empezando a asustar".

El resto del día parece que ha ido acompañado de una videollamado con su otra mitad, Fabbio, y también de una comida bonita con buenos amigos, pero no ha vuelto a mencionar nada más acerca de cómo está.

