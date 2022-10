Violeta Mangriñán volverá a operarse el pecho tras ser madre: "Se han quedado caídas y con el pezón enorme"

Si hay algo que no asusta a Violeta Mangriñán es a mostrarse tal y como es. La influencer, que a finales del julio se convirtió en mamá de su primera hija, ha dejado constancia en numerosas ocasiones que no tiene miedo a visibilizar la cara 'B' del embarazo.

Así como tampoco a abrirse en canal sobre los cambios, tanto buenos como malos, que está experimentando en esta nueva etapa como madre primeriza. Cambios de los que no tiene reparo en hablar ni en compartir con el fin de reivindicar la naturalidad de estos.

Vimos como recientemente la televisiva hizo público un "complejo" que desea quitarse "cuanto antes". Así, sacaba a la luz las pequeñas arañas vasculares que tiene "en las dos piernas" y en "la zona de los tobillos".

En más de una ocasión la joven también se ha sincerado sobre su vello facial, que no solo se vio intensificado durante el proceso de gestación sino que también se hizo más oscuro y al cual busca ponerle una solución.

Violeta Mangriñán confiesa que volverá a someterse a una operación de pecho

Ahora, la valenciana ha querido hacer una "charlita de domingo" donde ha respondido sin tapujos a los aspectos que más intrigan a sus seguidores. Ha sido a través de sus Instagram Stories desde donde Violeta ha realizado un 'Q&A' y ha contestado a las diferentes cuestiones que los usuarios han querido preguntarle.

"¿Te vas a retocar el pecho?", le preguntaba una seguidora que también ha sido madre y a la que, según esta misma confiesa, se le "ha quedado fatal" pero le "da miedo" operarse.

Unas palabras gracias a las que hemos podido saber que será dentro de unos meses cuando la influencer decida pasar nuevamente por quirófano: "Sí, probablemente lo haga en enero/febrero, no me gusta nada cómo se me ha quedado el pecho después del embarazo".

"Se me hincharon mucho durante los nueve meses y ahora se han quedado caídas y con el pezón enorme", confiesa una Violeta que va a buscar al cirujano que más seguridad y confianza le transmita para someterse a la intervención a principios de año "antes de que Gala crezca mucho, pese más y pida más bracito".

