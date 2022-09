Si en algo es toda una experta Violeta Mangriñán es en no pasar desapercibida. Y es que, desde que se convirtió en un personaje público, la influencer, tanto para bien como para mal, ha conseguido despertar todo tipo de sensaciones entre aquellos que han seguido su trayectoria.

Algo que se ha visto aún más agravado desde que el pasado 31 de julio se convirtiera en madre de su primera hija junto a Fabio Colloricchio.

Una semana después de dar a luz fue duramente criticada por muchos al compartir una imagen donde posaba con "un vestido XS de Zara" y asegurar que le estaba "bien". Pues bien, ahora ha sido la última publicación que ha compartido en su perfil en redes la que ha desatado la polémica.

En las imágenes en cuestión vemos a una Violeta lucir un vientre visiblemente plano tras haber sido mamá de Gala hace apenas poco más de un mes. Un trío de fotografías que demuestran la rápida recuperación postparto que ha tenido la joven en tiempo récord.

Pero al parecer son muchos los que podrían haberle acusado de retocarse el abdomen en las instantáneas pues, poco tiempo después de publicar el post, la colaboradora de televisión subía un vídeo en ropa interior luciendo un minitop a sus Instagram Stories para aclarar las presuntas acusaciones.

"Las últimas fotos que he subido NO tienen ningún tipo de retoque ni filtro, sorry (para l@s que piensan que me he retocado el abdomen en la foto, no sé cómo se hace eso)", comenzaba escribiendo junto a la grabación.

"Aún no he recuperado mi peso de antes de quedarme embarazada, ni estoy mucho menos en mi mejor versión física (de momento) cómo es lógico, no hace ni 40 días que di a luz. Una vez más, lo siento queridas, esta soy yo a las 11pm después de zamparme hoy lo que me ha dado la gana, y esto también es REAL", ha concluido.

Violeta Mangriñán muestra su abdomen postparto | Instagram (violeta)

Hace apenas unos días, Violeta se enfrentaba al desafortunado comentario de una usuaria anónima que criticó el aspecto físico de su hija Gala: "No sé cómo te pueden hacer la pelota y decir que es preciosa la criatura".

Un mensaje que la recién estrenada mamá no quiso pasar por alto y contestó: "Si tú te ves guapa que llames fea a mi hija es un halago".

Seguro que te interesa...

Violeta Mangriñán habla de su vida sexual tras el parto: "No cumplí la famosa cuarentena"