Patricia Cerezo, "atacada" por los nervios un día antes de su boda con Kike Gámez: "No me salen ni las palabras"

Organizar una boda es una experiencia tan ilusionante como intensa y, sobre todo, marcada por los nervios para que salga como está previsto. Además, a medida que la fecha se va acercando, es inevitable estar todavía más nerviosa repasando los detalles de última hora, que todo esté preparado y no falte de nada.

Precisamente esa mezcla de ilusión, expectación y nervios es la que está viviendo Patricia Cerezo quien, a tan solo un día del gran evento, se encuentra inmersa en la recta final de los preparativos y con una agenda repleta de compromisos y gestiones en medio de un ambiente en el que las emociones están a flor de piel.

"No me salen ni las palabras"

En este contexto, Patricia ha querido compartir cómo está viviendo estos días tan especiales y, a la salida de su trabajo, ha atendido amablemente a Europa Press asegurando entre risas que está "atacada" e "insoportable" por culpa de los nervios. Ha comentado también que todo "está controlado" y "como tiene que estar" después de tantos meses de preparación (recordemos que Kiko Gámez le pidió casarse en noviembre durante un viaje a Nueva York).

Este estado de nerviosismo contrasta con el del novio, ya que Patricia asegura que está más tranquilo que ella e intenta tranquilizarla: "Me manda mensajes todo el rato, de cariño, por favor, calma, vamos a disfrutar". Algo que ella confiesa no conseguir, de momento.

Patricia Cerezo | Europa Press

Secretismo total en torno al vestido

Siempre que hay una boda es inevitable preguntar por el vestido de la novia. A esto, la periodista ha respondido que nadie lo ha visto e incluso ha ido ella sola a las pruebas. "Espero que guste porque he sido muy fiel a mi forma de ser, lo que quiero transmitir y, sobre todo, no ir disfrazada", ya que considera que el verdadero protagonista del día no es el vestido, sino el amor.

En declaraciones en primicia a la revista ¡Hola!, detalla que el vestido lo ha diseñado Rosa Clará en Barcelona y "ya está listo y en Madrid". Aunque el proceso ha sido de alto secreto, confiesa que su gran amiga Paloma Cuevas ha participado de ello y, de hecho, fue ella quien le recomendó la diseñadora catalana.

En el citado medio, avanza que seguirá la clásica tradición de llevar algo nuevo, algo prestado, algo azul y algo antiguo.

El apoyo de sus familiares y amigos

No ha hablado del papel que tendrán sus hijas, Natalia y Verónica, en la boda, pero sí ha comentado que están todos "muy, muy felices y muy nerviosos". Asimismo, ha tenido un momento para reconocer la ayuda que les ofrecen sus familiares y amigos, "pendientes de si necesitamos algo de última hora, rematar o desconectar".

Gente importante para la pareja que les acompañarán en una ceremonia "muy íntima" para que "sean todos testigos" de esta historia de amor que empezó hace más de cuatro años. El escenario, según revela ¡Hola!, será la finca La Gaivota, en Madrid, donde se celebrará la boda civil y después el banquete y la fiesta.

La luna de miel, dice, deberá esperar. "Vendrá un poquito más tarde" porque "julio viene fuerte" y todavía tienen flecos del viaje pendientes de cerrar.